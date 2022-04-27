Строительная отрасль оказалась одной из самых уязвимых для санкций. Дабы не допустить коллапса стройкомплекса, власти помогают застройщикам, снижая экологические стандарты. Это провоцирует новую волну экологического протеста.

Крупная отрасль

В конце марта "Коммерсант" написал, что 40 процентов застройщиков заморозили по меньшей мере некоторые свои стройки. С вводом новых торговых и бизнес-центров ситуация еще хуже: так как Россию массово покинули западные бренды, встает вопрос о заполняемости существующих площадей, а не строительстве новых.

Из-за снижения уровня жизни ожидается отток гастарбайтеров обратно в Среднюю Азию, Россию покинули западные архитектурные бюро, которые вели многие проекты. Цены выросли на все стройматериалы, многие западные марки ушли из России. Особенно острая проблема с материалами для ремонта. Некоторые девелоперы, обещавшие покупателям квартиры с отделкой, предлагают в новых домах "бетон" и денежную компенсацию за отсутствие ремонта.

Строительный комплекс – стройки, заводы, логистические структуры – дают почти 6 процентов ВВП России и обеспечивают 9 процентов рабочих мест. Поэтому его поддержка приоритетна для властей. Ещё в пандемию государство субсидировало ипотеку, этот курс продолжается. Правительство декларирует намерение ввести в 2022 году столько же нового жилья, сколько в 2021.

За счет экологии

Помимо финансовых вливаний в отрасль, правительство снижает экологические стандарты для строителей и промышленности. На 2024-й год перенесено введение новых систем контроля за вредными выбросами предприятий. В Москве до конца 2022 года отменена процедура публичных слушаний при согласовании новых строек. Слушания и раньше носили рекомендательный характер, но давали возможность жителям заступиться за очередной сквер, отдаваемый под застройку.

Планируется разрешить вырубку нерестоохранных лесов (расположенных рядом с водоемами, в которых откладывают икру лососёвые, осетровые и сиговые рыбы). По оценке Greenpeace, это около 5 процентов российского леса. Введен мораторий на отрицательные заключения государственной экспертизы проектной документации: для новых строек теперь не обязательно предоставлять документы об отсутствии редких видов животных и растений, особо охраняемых природных территориях.

Минприроды подготовило ряд поправок, ослабляющих статус особо охраняемых природных территорий. Часть этих решений экологам удалось аннулировать:

– Из существенных изменений, теперь экологическая экспертиза не будет проводиться при строительстве трубопроводов на особо охраняемых природных территориях. В тех случаях, когда их там вообще можно строить. Многие негативные положения законопроекта удалось отбить в Госдуме. Сначала экологическую экспертизу хотели отменить практически для всего [строительства на природных территориях]. Теперь без экспертизы можно строить объекты транспортной инфраструктуры (так было и раньше) и трубопроводы. Можно сказать, что существенной экологической оценки по трубопроводам не будет. [Становятся более вероятными] аварий типа той, которая была в Норильске, разрушение ценных природных ландшафтов, – рассказал Радио Свобода Михаил Крейндлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России.

Возвращение протеста

В 2021 году противостояния жителей с властями и бизнесом по вопросам комфортной окружающей среды были одними из самых массовых в России. 24 февраля нынешнего года протесты остановились: повестка резко сменилась, все ждали развития событий. Прогнозы скорого экономического коллапса некоторыми экоактивистами воспринимались как возможность в том числе резкой остановки всех строек.

Течение вымывает, песок убивает всё живое

Этого не произошло: продолжаются стройки, ранее вызвавшие протесты жителей, планируются новые. Со второй половины марта экологические конфликты возобновились. По данным телеграм-канала "Экопротесты. Россия" и проекта "Активатика", с начала войны в Украине выходили на уличные акции, инициировали сборы подписей и участвовали в других формах защиты природы родного края жители Хабаровска, Рязани, Волгограда, Новосибирска, деревень Баймакского района Башкортостана и Белгородской области, Сарапула, Стерлитамака, Березовского (Свердловская область), Нижнего Новгорода, Рязани, Казани, Екатеринбурга, Владивостока, Прокопьевска, Москвы, Санкт-Петербурга.

Радио Свобода поговорило с активистами разных экологических инициатив: все они отмечают игнорирование бизнесом и властями природоохранных стандартов – даже если эти стандарты законодательно ещё не отменены.

Песок и прах

– Самые красивые закаты в Санкт-Петербурге были на этом пляже. В хорошую погоду весь город приезжал сюда отдыхать, – рассказывает Игорь Пирогов, участник инициативы жителей Васильевского острова против "Северного намыва".

Строительная корпорация ЛСР – второй по объему возводимых объектов застройщик в России, базирующаяся в северной столице, планирует намыть, то есть увеличить площадь острова на 400 гектаров, и застроить новый район жильем. Проект прибыльный, потому что у ЛСР есть собственные песчаные карьеры, а цены на жилье на Васильевском острове – одни из самых высоких в Санкт-Петербурге.

– Самосвалы высыпают песок, бульдозеры заваливают залив. Ничего не огорожено – течение вымывает, песок убивает всё живое, – говорит Пирогов.

Он рассказывает, что ранее был сделан "Южный намыв", доступ к воде на нем – через огромные валуны. Пляжа нет, так как формально это до сих пор строительная площадка. В прошлом году был случай, когда человек провалился в песок, и его с трудом спасли.

На "Южном намыве" первая школа появится только в 2026 году, на 20-летие начала работ. На 15-20 тысяч жителей построенных там домов один детский сад на 140 мест. Нет больниц и поликлиник. Нет нормальных дорог и парков: потому, что формально, "Южный намыв" ещё не завершен, ведутся строительные работы.

Каждое воскресенье петербуржцы собираются рядом с новой стройплощадкой, устраивают акции. Но власти пока игнорируют экологические экспертизы о том, что такого рода строительство убивает рыб и птиц Финского залива. И то, что документы у строителей есть на работы на Васильевском острове, а по факту оно началось на соседнем Острове декабристов.

– Строительство крематория [в Сарапуле] планируется на участке, который выделил своим распоряжением глава Удмуртии. Участок расположен на расстоянии 700 метров от жилых домов. По действующим нормативам санитарно-защитная зона крематория с одной печью составляет всего 500 метров от жилых домов, с двумя печами – 1000 метров. Это ничтожно мало. Кроме того, мы наблюдаем тенденцию к законодательному уменьшению охранных и санитарно-защитных зон в угоду бизнеса. Жители не желают иметь соседство с крематорием как по этическим причинам, так и из соображений экологической безопасности, – рассказывает Радио Свобода Ия Боронина.

Общественный деятель из Удмуртии, Боронина год назад баллотировалась в Госдуму от "Яблока". Собрано три тысяч подписей в Сарапуле против строительства крематория рядом с жилыми домами, против проекта выступили местные православные, протестантские и исламские священнослужители. Жители Сарапула пытаются организовать местный референдум по этой проблеме, оспаривают в суде отказ в регистрации инициативной группы референдума.

Лес и насилие

– Это шизофреническая схема, схема беспредельщиков: родина в опасности, поэтому мы отменяем публичные слушания и застраиваем природные территории. Поскольку строительная отрасль является одним из флагманов экономики, мы разрешаем всё. Строительной отрасли дан карт бланш, и этот карт бланш активизировал стройки, – рассказывает Ольга Сластунина, активистка инициативной группы "В защиту Троицкого леса".

В январе 2022 года в Троицке (Новая Москва) начали строить новую школу на участке прилегающего к городу леса. Выбор места стройки вызвал массовое недовольство жителей, в январе и феврале 2022 года прошли несогласованные акции с участием сотен горожан.

По подсчетам троицких активистов, около трех десятков местных жителей были избиты, когда в течение двух недель препятствовали вырубке леса, вставая под пилы лесорубов. Ни одного уголовного дела не возбуждено. Затем подключилась вся столичная полиция: более восьмидесяти защитников Троицкого леса задерживали, развозили в разные полицейские участки Москвы – зачастую удаленные от Троицка, чтобы было сложнее возвращаться домой. Запугивали, штрафовали, несколько человек получили административные аресты.

Сейчас протесты продолжаются: со стройплощадки недавно были вывезены сотни ранее спиленных деревьев без каких-либо документов. Хотя по природоохранному законодательству любая перевозка спиленного леса строго регламентируется.

Недалеко от Троицка, также на юго-западе Москвы, жители несколько лет протестуют против т.н. "благоустройства" Битцевского лесопарка. Жители хотят, чтобы этот внутренний лес столицы остался нетронутой природной территорией.

Активист битцевской инициативной группы Михаил Силаев рассказал Радио Свобода, что сейчас в лесопарке роют траншеи для прокладки кабелей освещения. Работу экскаватора "прикрывает" группа крепких мужчин-уроженцев Беларуси. Они не являются ЧОПом, а позиционируют себя как "активисты за благоустройство".

Силаев говорит, что протестующие безуспешно пытались выяснить, есть ли разрешения на прокладку траншей. Несмотря на то, что обращались в управы Южного и Северного Чертаново, к зам начальника полиции Южного административного округа Москвы, сделать это пока не удалось.

– Происходит легализация строительного произвола. Неправильно тратить десятки миллиардов рублей, когда государство находится в тяжелой экономической ситуации, на избыточное благоустройство, против которого выступают жители, – констатирует Силаев.