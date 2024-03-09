Родители Алексея Навального: "Спасибо за память!"

Юлия Навальная – вдова погибшего в ямальской колонии оппозиционного политика Алексея Навального – опубликовала благодарность его родителей всем, кто приходит с ним проститься и помнит о нём.
Анатолий и Людмила Навальные благодарят всех, кто им сопереживает и вместе с ними ощущает боль потери. "Огромная благодарность и низкий поклон всем, кто приходил и приходит на кладбище, приносит цветы, пишет об Алексее, вспоминает о нашем сыне, молится о нём", говорится в обращении.
Письмо завершается словами "Спасибо за память! За память, которая дарит надежду!"
- Навальный погиб 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк". В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили.
- После гибели Навального в городах России и зарубежья прошли многочисленные акции в память о политике. Сотни были задержаны и арестованы. На похороны политика в Москве пришли более 16 тысяч человек.
- За три дня могилу Навального посетили не менее 27 тысяч человек, пишет "Медиазона". Цветы к ней и к памятникам жертвам политических репрессии в городах России продолжают нести и сейчас.
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