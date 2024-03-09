Родители Алексея Навального: "Спасибо за память!"

Юлия Навальная – вдова погибшего в ямальской колонии оппозиционного политика Алексея Навального – опубликовала благодарность его родителей всем, кто приходит с ним проститься и помнит о нём.

Анатолий и Людмила Навальные благодарят всех, кто им сопереживает и вместе с ними ощущает боль потери. "Огромная благодарность и низкий поклон всем, кто приходил и приходит на кладбище, приносит цветы, пишет об Алексее, вспоминает о нашем сыне, молится о нём", говорится в обращении.

Письмо завершается словами "Спасибо за память! За память, которая дарит надежду!"