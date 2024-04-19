"Родовое проклятие Козупиц". Соцсети о наводнениях в Орске и Дубае

Паводки захватывают все новые российские регионы. Уровень воды растет в Томской, Курганской и Самарской областях, к худшему готовятся жители Архангельской области и Карелии. С самым масштабным наводнением за всю историю наблюдений столкнулась Оренбургская область – там затопило более 35 тысяч домов и участков, из них 23 тысячи – в Орске.

Мэр Орска Василий Козупица несколько дней назад стал героем расследования ФБК: как выяснилось, его сын Николай живет в Дубае и месяц назад купил там квартиру примерной стоимостью в 33 миллиона рублей.

Понятно, почему Орск настолько сильно пострадал от наводнения, иронизируют оппозиционные комментаторы.

Михаил Ходорковский

Пока жители затопленных регионов пытаются достучаться до Путина и получить хоть какую-то помощь, семья мэра Орска живет… в Дубае. Не удивительно, что он не торопится помогать пострадавшим гражданам..

Люди, оказывается, заранее сообщали в МЧС о ледяном заторе на реке Урал, но власти их, конечно, проигнорировали. Тот самый мэр Орска вообще твердил, что угрозы прорыва нет, пока жители целых 12 часов сами боролись с протечками дамбы.

Вера Афанасьева

«А вот и деньги, выделенные на строительство дамбы, нашлись»

Семья мэра затопленного Орска проживает в Дубае в квартире за 33 млн рублей - ФБК.

Ну, а где же ещё этой семье жить?

Не в Орске же, в самом деле.

Анатолий Несмиян

Ну а почему нет-то? Еще четыре года назад Мария Захарова прямо сообщила глубинному народу, что всякая голытьба не может ездить по заграницам, это теперь привилегия высшего сословия. Ну и разной его челяди. А вы, смерды - сидите по своим хаткам и радуйтесь, что они еще у вас есть.

Всё честно, никакого отступления от заявленной новой нормальности. Семья мэра - в Дубай, горожане - в помойку. Куда-то ведь разница между выделенными и реально освоенными средствами для всяких дамб должна была деться? Вот она и нашлась в виде скромных апартаментов в Дубае. Не пентхаус на Пятой авеню, конечно, но и мэр все-таки Орска, а не мегаполиса-миллионника.

Мэр в ответ на публикацию ФБК заявил, что Козупица-младший заработал на квартиру собственным трудом, а в ОАЭ переехал по приглашению работодателя. "Там, кстати, тоже не мед, очень жарко и очень сложный климат", - добавил мэр Орска.

Реакция Василия Козупицы показалась комментаторам довольно-таки бестактной.

Фарида Курбангалеева

«Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. И я этого никогда не скрывал», — заявил мэр Орска.

Козупица-отец пояснил, что Козупица-сын долгое время работал инженером на Сахалине, а в Саудовской Аравии живет по работе и очень страдает от местного климата.

Ну должен же он от чего-то страдать, пока его земляки тонут, правильно? Вот ему жарко очень.

Профессор Преображенский

Мэр Орска сообщает, что его сыну в Дубае тоже непросто.

Там, в Дубае, жарко.

Вот ты, холоп, прыгнул в воду, затопившую твой дом - и освежился.

А элита Путина страдает. Ей жарко. Ей тяжело.

И она там в Дубае, в жаре, о тебе думает, холоп.

Отнесись с пониманием.

Сталингулаг

Доброе утро всем, кого судьба-злодейка безжалостно закинула в Дубай! Держитесь там, времена сложные, но вам особенно тяжело, ваши родители остались управлять Россией, а вы, как сиротки, одни там, в Дубае, от жары страдаете, бедняги. Верим, что справитесь, если совсем припрёт, то из Орска можно будет гуманитарную помощь собрать и в Дубай в качестве поддержки отправить, сейчас только надо немного подождать, пока вода со вторых этажей сойдет. Если гуманитарки из Орска будет мало, думаю, и Белгород поддержит, не оставят в беде попавших в жаркий дубайский котёл детей российских начальников. Гойда!

Кирилл Гончаров

Какой недалекий мэр, при всем уважении, конечно.

И это примерно каждый третий мэр в России, именно такая логика мышления и также считают людей - еще более недалекими, чем они.

Вскоре после этого в Дубае тоже случилось небывалое наводнение. Совпадение стало поводом для многочисленных шуток в соцсетях.

Александр Плющев

А ведь прав был мэр Орска! В Эмиратах сейчас ничуть не лучше, чем в Оренбургской области!

Антон Геращенко

В Дубае жара и нет дождей, говорили они

После ливней в ОАЭ появились первые подводные автомобили и паркинги.

Похоже, карма наводнение таки настигло сына мэра российского затопленного Орска.

Сталингулаг

Не обманул мэр Орска, который рассказал, что его сыну в Дубае не мёд. Походу, Саратову реально скоро собирать на гуманитарку

Вячеслав Шилов

Папа-Козупица в Орске - и на тебе наводнение в Орске.

Сын-Козупица в Дубае - и на тебе наводнение в Дубае.

Эти Козупицы очень непростые люди.

Владелец Кумирницы

Козупица-старший с патрицианским высокомерием сообщил, что гордится сыном (ведь есть же у людей молодцы-сыновья!). Ребенок чудесно образован, востребован в профессии и все своим трудом. И тут - надо же - Дубай накрывает чудовищными ливнями. Там все нахрен смывает полеще Орска и Козупицу Джуниора тоже сейчас смоет вместе с его придурошной супругою. И вот я думаю - не злые ли демоны эти Козупицы? Тонет все, куда бы они не пришли, даже пустыни. Наверняка родовое Проклятие Козупиц действует.

Кирилл Шулика

У сына мэра затопленного Дубая есть квартира в Орске.

Николай Митрохин

Сын мэра Орска переселился в Дубай.

И что вы хотите от тамошнего климата?

Говорят самого мэра в мае отправят в спецкомандировку в Нью-Йорк. Где у него тоже, кажется, квартира.

От насмешек не удержались даже провластные авторы.

Сергей Марков

Наводнение в нашем Орске пошло на спад, а теперь сильное наводнение в Дубайске.

Кристина Потупчик

Все-таки в жизни есть какая-то глубочайшая ирония. Недавно мэр затопленного Орска сказал, что жизнь в Дубае не мед, а сейчас жемчужина Эмиратов уходит под воду. Там теперь по улицам машины плавают.

Не соврал, получается.

Высмеивают мэра и в соцсетях Орска.

Впрочем, большинству орчан сейчас совсем не до шуток. В провластных каналах стали появляться предположения, что комментарии мэра Орска наряду с публикацией ФБК могут стоить ему кресла.

Темник

Вопросов к местным руководителям накопилось уже порядком. Скандал с зарубежной недвижимостью создаёт для них совсем нехороший фон.

Выпускайте Кракена

Сравнение климата и заявления, что "жизнь там не мёд" — это тот самый воробей, которого теперь не поймать. И за который в скворечник градоначальника впоследствии прилетит много интересного от местных жителей.

Прецеденты есть: мэр Перми Алексей Дёмкин был вынужден уволиться после того, как его сын опубликовал видеоролик с Бали, где заявил, что не собирается возвращаться оттуда на родину. "Нахрена мне Пермь?" - риторически спрашивает в ролике сын Дёмкина. Видео широко разошлось в соцсетях.

Некоторым комментаторам, впрочем, предмет расследования ФБК не показался достойным внимания.

Мария Баронова

В их последнем расследовании примерно такая суть:

Сын мэра Орска отучился в универе, начал работать во время магистратуры, уехал работать в Дубай инженером в нефтянке, проработал 6 лет, купил там квартиру в ипотеку. Всё.

В "Единой России" тоже считают, что ничего предосудительного мэр Орска не совершил. "Если бы у него был несовершеннолетний сын, и мэр не указал бы квартиру, это был бы один вопрос. Сын совершеннолетний, он вправе делать все, что угодно", – цитирует ТАСС анонимный источник в партии.

Анонимные провластные каналы обвиняют "диссидентов" в "натравливании граждан на чиновников".

НЕЗЫГАРЬ

Анализ соцсетей показывает, что вброс информации о зарубежной недвижимости сына мэра Орска со стороны несистемной оппозиции негативно повлиял на настроения граждан. Однако, в этом случае, можно говорить о том, что несистемщики и диссиденты, откровенно пытаются поджечь ситуацию и натравить граждан на чиновников. Для разных муниципальных и госслужащих по всей стране кейс с дубайской недвижимостью сына мэра Орска лишний раз показывает нецелесообразность афиширования личную жизнь своих близких в соцсетях. При этом сын мэр Орска, действительно, самостоятельный человек, который своей профессиональной деятельностью (инженер-геолог) зарабатывает достаточно хорошие деньги.

На защиту Василия Козупицы отрядили армию ботов, которые оправдывают его в соцсетях, пишет "Агентство".

Аббас Галлямов

Раз Кремль бросил своих ботов на оправдание мелкого регионального чиновника, значит он считает тему действительно опасной.

Оно и понятно. Народ готов просить коррупцию, когда он и сам богатеет, а когда его уровень жизни падает - тем более, когда он благодаря этим вороватым чиновникам в буквальном смысле слова тонет, - то тут совсем другой коленкор. Тут люди начинают реально беситься. Вон уже о вилах заговорили.

Многие сетевые комментаторы сомневаются, что Николай Козупица "всего добился сам", как утверждает его отец.

Антон Орех

Мэр Орска Козупица про недвигу в Дубае сказал так, что я сразу вспомнил классику: "Мой друг - крупный авиаконструктор, деньги для него не проблема"

Виталий Обедин

Мэр утонувшего Орска Василий Козупица объясняет замерзшим и промокшим жителям, почему его сын в это время страдает далеко от Родины в жаркой Саудовской Аравии.

Просто его пригласили туда работать, потому что он мощный специалист и всего в жизни добился сам! Например, добился появления у себя ЧОП "Вымпел", который бизнесмен Козупица-старший переписал на сына, когда пошел на мунслужбу.

Сын, говорит, мэр, честно отучился на инженера-геолога и долго работал на Сахалине, «в тяжелейших условиях», где накопил 33 млн. рублей для покупки квартиры в Дубаях. В эту квартиру он в марте текущего года перебрался, оставив работу в Саудовской Аравии, куда его пригласили в начале октября 2022 г... аккурат после объявления в России мобилизации.

Андрей Никулин

Остается только порадоваться, какие у отечественных чиновников талантливые и трудолюбивые дети и жены. Которые всегда всего добиваются сами, и немалые, приписываемые им активы собрали честным и упорным трудом))

Один только вопрос - если они такие талантливые и хорошие, то может именно их на должности министров и губернаторов назначать? Может тогда картинка заиграет нужными тонами и страна расцветет?)

Алексей Беляков

Следом за Дуровым надо было Такеру взять интервью у талантливого сына мэра Орска. Раз уж оказался в Дубае.