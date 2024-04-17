Взгляд нового поколения или агитка? Фильм ФБК о 90-х расколол соцсети

Фонд борьбы с коррупцией выпустил первую серию документального сериала, в котором соратники Алексея Навального расследуют события 90-х годов в поиске ответа на вопрос, откуда растут корни путинской диктатуры.

Таким образом ФБК продолжает дискуссию, которую начал еще Навальный, напоминает Леонид Волков:

В августе 2023 года Алексей Навальный опубликовал нашумевший пост с обсуждением того, когда и как в России все пошло не так. Про девяностые, и про то, как итогом девяностых оказался путинизм.

Этот пост вызвал оживленную дискуссию. Многим – особенно, почему-то, живым участникам тех событий – текст Навального показался несвоевременным. Мол, тут у нас Путин и война, зачем вообще прошлое ворошить.

Но Алексей сам считал эту дискуссию крайне важной и, как раз-таки, актуальной. Его текст был преисполнен оптимизма и продиктован оптимизмом. Рано или поздно Путина не станет, – говорил он, – и нашему поколению предстоит возвращать Россию к нормальности. Поэтому когда как не сейчас анализировать и разбираться с тем, какие ошибки были сделаны на прошлом переломном пункте нашей истории. Трагические ошибки, которые привели к диктатуре Путина и к войне. Ошибки, которые надо выучить и нельзя повторить.

Два месяца назад Путин убил Алексея Навального. Его команда продолжает его дело, его работу. Сегодня мы выпускаем первую часть документального проекта о том, как, когда, и, главное, почему все пошло не так. Проекта, который расскажет миллионам россиян о том, как у них украли будущее. Проекта, который поможет России встать на правильный путь, когда Путин сдохнет.

Фильм с красноречивым названием "Предатели" опубликован на YouTube-канале Навального, и речь в нем идет о семье Бориса Ельцина и его окружении.

Мария Певчих

Не смотря на то, что события эти происходили относительно недавно, они абсолютно не осмыслены, не отрефлексированы и забыты. Хуже того, часто переписаны непосредственными участниками событий. Но без осознания всего этого, мы никогда не сможем построить другую страну. Не сможем избежать этого кошмарного цикла самовоспроизведения коррупционной авторитарной системы.



Так быть не должно. Мы попытались восстановить историю середины 90-х подробно и пошагово. Рассказать ее так, как будто она происходит прямо сейчас. В каком-то смысле она и происходит прямо сейчас, точнее до сих пор.



Наверное, не было ни одной другой политической темы, на которую мы с Алексеем говорили бы больше и подробнее. Все эти Тани-Вали, “реформаторы” и “демократы”. Сегодня они любят рассказывать, как много они сделали и какими классными были. А по сути они просто предатели, которые обменяли будущее нашей страны, на миллионы долларов на своих счетах.

Фильм вызвал противоречивые отклики. Часть зрителей его хвалят.

Другие пишут, что фильм чересчур упрощает тогдашние события и что претензии, которые его создатели выдвигают к Борису Ельцину, звучат слишком знакомо.

Александр Морозов

Получается нарратив, который ничем не отличается от "зюгановского"

Сама по себе идея сделать рассказ, оперевшись на материалы лондонского суда Березовского с Абрамовичем – очень хорошая (потому что российский зритель мало знает о содержании тех показаний, которые давали стороны на суде и о том, какая реальность встает из этих показаний). Но Певчих провалила, на мой взгляд, эту идею. Лошак, Дудь или Парфенов сделали бы это гораздо интереснее. Навальный рассказывал свои сюжеты об олигархах и крупных чиновниках с интонацией, которая за счет его очень теплого юмора была обращена "ко всем нам". У Певчих другая история. Она говорит с интонацией "холодной ненависти". А поскольку текст у нее очень слабый, то при помножении на "злобность", получается нарратив о 90-х гг., который ничем. не отличается от "зюгановского". Это уже не фильм ФБК, а фильм "обкома КПРФ".

Андрей Мальгин

Мария Певчих на Ютьюб-канале "Алексей Навальный" выпустила фильм о 90-х. И как бы от имени Навального. Сидит и авторитетно рассуждает о событиях с таким видом, как будто она живой участник и истина в последней инстанции (на самом деле в детский сад в Зеленограде ходила). Я с большим интересом и сочувствием следил за всеми расследованиями ФБК, но тут обалдел. Это какой-то позор. Просто кровь из глаз.

Первая половина фильма – вариация на тему "Ельцин – коррупционер" (это цитата). Вторая половина – "Березовский – хозяин Кремля" (это тоже цитата). Ни то, ни другое автором не доказано. И не может быть доказано. И я точно знаю: это ложь и манипуляция. Меньше всего оторванный от жизни Борис Николаевич думал о материальных благах, и не был к нему Березовский вхож и не прислушивался ЕБН к его мнению от слова вообще.

Начинается кино с пресловутого дома на Осенней улице. Целый большой сюжет. У неискушенного зрителя создается впечатление, что это какой-то дворец типа путинского. Для убедительности Мария потрясает поэтажными планами, списком жильцов, фотографией забора

Даже простое гугление дало бы Марии Певчих больше информации о предметах, которые она описывает

Блин, да был я там. Это убогий кирпичный дом а-ля ЦК КПСС. С убогими квартирами. Таких номенклатурных советских сооружений в Москве даже не десятки, может и сотни. С тем отличием, что "цэковские" башни возводились в самом центре Москвы – в арбатских и патриарших переулках, а этот, "ельцинский" – в ебенях, у МКАДа. Его единственное достоинство – через дорогу кремлевская больница, ЦКБ.

Использован старый избитый прием: Мария для сравнения показывает нам какую-то коммуналку с рядом газовых плит на кухне, по числу обитающих там семей ("Вот как жили простые люди").

Мария по молодости не бывала не то что в "цэковских", но хотя бы в "писательских" или "композиторских" квартирах брежневского времени. Они ничуть не хуже.

Один из недостатков Ельцина – он был настоящим, стопроцентным номенклатурщиком (Мария, прочтите книгу М.Восленского "Номенклатура") и не видел иного устройства власти, кроме номенклатурного. Вот как была жизнь партийного чиновника в Свердловском обкоме устроена, а позже в Московском горкоме, так оно и перенеслось в администрацию демократической России. Все эти машины с водителями и мигалками, служебные дачи, спецбуфеты... Это большая интересная тема. Но это не коррупция, это явление другого порядка, это проявление сословного государства. Совок был таким, и постсоветская Россия осталась такой же.

Я был членом комиссии по приемке имущества ЦК КПСС, образованной сразу после путча 1991 года (А.И.Музыкантский меня туда засунул как представителя Москвы). Собирались мы, значит, в Белом доме раз в неделю под председательством главы АП Ю.В.Петрова, которого Ельцин притащил с собой из Свердловского обкома, и перед нами лежали длиннющие списки "имущества ЦК КПСС". Чего там только не было, вплоть до детских садов и мебельных фабрик. Список жилых домов – это целая папка (кстати, материалы эти у меня сохранились, я их вывез, пригодятся еще). "Это на баланс администрации", "это на баланс администрации", "это на баланс администрации" – уныло распоряжался Петров, не давая членам комиссии высказаться. Когда дело дошло до огромного комплекса поликлиники на Сивцевом Вражке (а я был к ней прикреплен как раз как депутат и главный редактор), я все-таки сумел взять слово. Говорю: ну это же просто некрасиво уже, Борис Николаевич нам обещал бороться с привилегиями. Ну давайте хотя бы собственных поликлиник и больниц в администрации президента не будет. Больше меня на заседания комиссии не приглашали и пропуск в Белый дом не выписывали.

Даже простое гугление дало бы Марии Певчих больше информации о предметах, которые она описывает. Все эти "преступления 90-х", включая пресловутый гонорар за ельцинскую книгу, детально и со всех сторон описаны в СМИ. Включая коммунистические (и на каком-то этапе враждебные Едьуину лужковские) СМИ. Но у Марии Певчих другая задача: она пишет альтернативную историю. Теперь у нас, помимо путинской, будет еще одна альтернативная история. Тоже популистская, и тоже про "большой обман".

Татьяна Малкина

я так понимаю, что в прекрасной россии будущего прекрасная певчих возглавила бы федеральное телевидение, объединенное с RT и министерством истории. хоть и не очень понятно, зачем менять шило на мыло. для порядку разве что

Хорен Григорян

Мне 41 год, я прекрасно знаю, как Путин пришёл к власти. Это дети двадцатилетние не в курсе. Но пичкать их каким-то неудобоваримым говном вместо истории тоже неправильно. И не важно даже, как Путин поднялся у Собчака, важно, что, будучи его замом, он уже продавал всё направо и налево. Почему Собчак ангажировал его к Ельцину тоже неважно. Как неважно и почему Ельцин выбрал его в преемники. Важно другое: почему ни одна паскуда не выступила против? Почему даже более-менее порядочный Немцов пел ему дифирамбы?

Есть у них ответ на этот вопрос? Вряд ли. Потому что его нет ни у кого.

Команда убитого лидера занимается просто ерундой

А без этого ответа вообще не важно, что они там показывают о прошлом. Важно только одно: что делать дальше? С фонариками уже выходили – не помогло. Есть действенные предложения?

Команда убитого лидера занимается просто ерундой. Гнев и боль можно правильно направить. Но вместо этого – просто пшик.

Зря россияне ждут добрых людей, которые укажут путь. Таких людей нет. Все известные просто хотят власти. Если мы хотим жить нормально мы сами должны сменить власть. Мы сами должны стать властью.

А если не готовы, то и разговаривать не о чем.

Мария Лекух

Маша Певчих сняла, конечно, самое плохое кино, которое можно было снять про 90е. То есть человек вообще не понимает (по понятным причинам), что тогда происходило, но и вникнуть не потрудился. Такой сериал: я на фоне ... 90х, Ельцина, обиды русских людей на партийную элиту и тд Я закончилась на 13 минуте

Михаил Светов

Навальный посвятил жизнь тому, чтобы выйти на диалог с людьми, про которых снимал фильмы. Но они делали всё, чтобы ни дай бог не оказаться с ним рядом.



С фильмом Певчих ситуация обратная. Его авторы не захотели дать слово тем, про кого снимают фильм.



Разница принципиальная.

Максим Кваша

Оскоромился вчера. Посмотрел 1 серию эпоса авторства гражданки Певчих.

Грусть-печаль. Пропагандистская агитка.

Единственный вопрос, который не поленюсь задать – зачем? Угадывающийся ответ про цель – вбить очередной клин в оппозицию. Ой, а это не похоже на то, чем десятилетиями АП занималась?

Алина Витухновская

Вы вышли из этой свободы и ей же плюете в лицо

ФБК (признан экстремистской организацией) полностью слились с властью в обличительной критике, стилистике, риторике.

"Путин и есть 90-е" – кричат они. Не было бы девяностых, не было бы вас. Вы вышли из свободы, но плюете ей в лицо, требуя идеальности. Не бывает идеальных свобод, времен, стран.

При этом, 90-е были и остаются единственным свободным промежутком между 70-тилетним большевистским проектом и путинским консервативным реваншем. Единственным!

Повторюсь, вы вышли из этой свободы и ей же плюете в лицо. Что ж. Свобода приходит нагая. И уходит тоже.

Алексей Венедиктов

"В свое время они поураганили, в 90-х годах утащили вместе с Березовским и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, немало миллиардов".

Нет, это не из фильма, это премьер Путин в 2010 году

Валерий Демидов

Первая серия нового фильма Марии Певчих и команды Навального. Вызывает крайнее отторжение.

Не этим мальчикам и девочкам рассуждать о 1990-х

И вроде, всё так: путина привёл к власти Ельцин и его окружение. И это их главная историческая вина. И 1990-е годы были очень даже неоднозначными. Там было очень много мерзости. Но мешать в одну кучу путинизм и 1990-е... Этак можно всё от Адама и Евы вывести. Всё так, но не этим мальчикам и девочкам рассуждать о 1990-х. Мы тогда из концлагеря только что вышли. Страшного советского концлагеря. И мозги у нас были советскими, и души испоганены совком. Ельцин был очень большим компромиссом. И он был лучшим вариантом в тех условиях. А вариантов дальнейшего развития было много. Почему случилось то, что случилось? Поколению, сформировавшемуся в условиях свободы, не понять тех людей, которые выросли в клетке. И только что из неё вырвались. И это при том, что значительная часть населения даже не испытывала потребности куда-то вырываться и их холопская жизнь вполне их устраивала...

Алина Витухновская

Что Лимонов завидовал "хорошим либеральным квартирам" и просил партию на старости лет позволить ему пожить в одной такой, отобранной, что Певчих (иноагент) сидит в эфире и сладострастно красным карандашиком обводит на чертеже планировки дома "огромные" ельцинские квартиры, аж две (!), которые он, этакий "буржуй" хотел соединить в одну.

Все это на фоне советских чашечек и печенек. "Мы бедные, свои, кухонные" – как бы обращается она к избирателю. Что Лимонов, что Певчих – онтологические большевики, первый идеологически, вторая – утробно.

Россия тоннами производит этих социалистических големов, на своей страшной "метафизической фабрике", это разные люди, разных поколений с формально разными идеологическими программами, но у них одна методология, она вшита в них насквозь как запасной скелет дикого красного зверя.

Андрей Мальгин

ФБК встает на отчетливые антилиберальные позиции

Мне кажется, сейчас ФБК начал активно осваивать левую повестку. В принципе этот крен был заметен давно, но сейчас прям очень резко пошло, агрессивно. Все эти рассуждения о ваучерах, залоговых аукционах, гарантиях Семье, краже природных богатств страны и т.п. – это прямо дословные цитаты из коммунистических спикеров последних десятилетий. И это понятно: ребята пытаются освоить тот фланг политического спектра, который явно опустел. По сути у нас на глазах формируется некий молодежный КПРФ. С точки зрения политтехнологии весьма разумное решение.

Но теперь, когда ФБК встает на отчетливые антилиберальные позиции, мы все оказываемся перед трудным выбором.

Кирилл Рогов

Я прекрасно понимаю, что фильм Марии Певчих про 90е годы является своего рода выходом той боли, которую она, другие близкие соратники и неблизкие (как я) испытывают после гибели Алексея Навального. Боли, которая не пережита и жаждет мщения. И Мария, безусловно, невероятно сильный человек, и не могла делать это иначе, как со всей яростью и убежденностью.

В то же время, даже чисто интонационно этот фильм кажется каким-то клоном фильмов НТВ про оппозицию. Это чистая партийная фальсификация истории, пропагандистский нарратив, который не терпит сомнений и возражений. И это плохо.

Это чистая партийная фальсификация истории, пропагандистский нарратив

Это плохо в двух отношениях, на мой взгляд. Во-первых, потому что это путь маргинализации российской оппозиции, которая, как ни странно, существует. Не обладая сопоставимыми ресурсами тиражирования пропаганды, не стоит ей стилистически подражать. Надо придумывать способы рассказать свою правду и придумывать ее стилистику, новизна которой компенсирует недостаток ресурсов. Так выигрываются эти битвы.

Во-вторых, это плохо, потому что гибель Алексея Навального это какой-то совершенно библейский сюжет, которого все мы являемся современниками и участниками. Путин приказывает убить Навального, но этот план срывается, как написано в Книге судей. Но по крайней мере он никогда не вернется туда, где я всегда могу его убить, думает Путин. Однако Навальный возвращается, и ставит Путина в тупик. Он должен убить Навального, потому что если он этого не сделает, то он не "пацан". Но если он убьет Навального, то тоже окажется в слабой позиции, потому что убьет того, кто не боялся его, хотя не имел возможности сопротивляться. И это превращает Путина из "бойца" в карателя и чмо.

Навальный победил, и мы все обязаны доказать это. А Юмашев, Березовский и Авен не имеют к этому никакого отношения.

Другие комментаторы выступают в защиту фильма и лично Марии Певчих и предлагают, прежде чем критиковать, досмотреть сериал до конца.

Федор Крашенинников

Попалось довольно любопытное и характерное обвинение от представителей элиты 90-х в адрес ФБК – отступление от либерализма! Во-первых, не очень понятно, почему в 2024 году либерализм – это благоговение перед Ельциным, Чубайсом и Абрамовичем. Во-вторых, не очень понятно, почему чистота знамен либерализма так важна в ситуации, когда на чистом либерализме (если он вообще возможен в нашей ситуации) даже в самое лучшее время невозможно завоевать симпатия людей за пределами гетто в 5-10 процентов. Постоянно говорю о том, что тезис о "либеральной оппозиции" выгоден только путинской пропаганде. Оппозиция Путину – это все те, кому не нравится он и его режим, и совершенно не обязательно, чтоб все они были либералами.

Ольга Бешлей

Хотелось бы, чтобы в таком разговоре было меньше эмоций и больше попыток понять

считаю важным и нужным разговор об ошибках 90-х, об ошибках или даже намеренной подлости людей, которые имели влияние

в то же время мне бы хотелось, чтобы в таком разговоре было меньше эмоций и больше попыток понять, разобраться, задать правильные вопросы и услышать ответы разных сторон – чтобы родилась рефлексия, а не только срач

я ещё смотрю новый фильм ФБК, да и хотелось бы увидеть все серии, прежде чем давать оценку

пока могу сказать, что рассказ о квартирах Ельцина и его личных коррупционных злоупотреблениях (даже если по нынешним временам они кажутся смехотворными) – заслуживает внимания, и здорово, что об этом рассказали

обратите внимание, какие коррупционные скандалы возникают в демократических странах: там часто речь идет о смехотворных для России услугах или подарках (типа коробки дорогих сигар)

и это правильно!

Роман Волобуев

Если среднестатистическому русскому либералу младше 50 сказать, что он лично виноват в сегодняшнем пиздеце – потому что последние 15 лет не вооруженное восстание готовил, а кофейню открыл, приложения для айфона пилил или, сука, кино снимал – он скорее всего помнётся-скривится и такой: ээ-э, ну по-хорошему ДА. Или оправдываться начнет: не знал, стрелять не умею, верил, что кофейни с кино – это тоже борьба.

А если представителю предыдущего, скажем так, поколения, напомнить, что он спиздил миллиард и лично с друзьями запустил Путина в Кремль – там ответят, что это кровавый левацкий навет, и вообще ты не лучше Путина.

Интересное, в общем, поколенческое разделение.

Аббас Галлямов

В оппозиционной среде широко распространено представление о том, что авторитарный поворот в России стал возможен, потому что в стране не были проведены полноценные люстрации и "сохранилось КГБ". В реальности указанный фактор сильно вторичен по отношению к тем аспектам, о которых рассказали в своем новом фильме соратники Навального.

Именно сформировавшийся в 90-е культ обогащения любой ценой, а также коррупция и беспринципность руководства страны привели к резкому росту социального расслоения и формированию у большинства ощущения несправедливости происходящего. Всё это предопределило дискредитацию демократии и резкий рост спроса на "сильную руку", которым воспользовался Путин.

Если бы чиновники и олигархи 90-х вели себя чуть более ответственно, то никакое "КГБ" ничего бы не сделало. Надо понимать, что ни о каком восстановлении советского строя чекисты 90-х не думали, они тупо обслуживали интересы тогдашнего олигархата. Вспомните того же Путина: он подвизался при Собчаке и потихоньку подворовывал, не претендуя ни на что великое. О последнем он стал мечтать только после того, как его призвали Таня с Валей.

В ситуации, когда народ недоволен демократией, когда он взыскует "порядка" и "сильной руки", авторитаризм прорастает сам, никакие "чекисты" для этого ему не нужны. В Восточной Европе, например, прекрасно обошлись без них. Два режима, в максимальной степени продвинувшиеся в части сворачивания демократических реформ там, – это Орбан в Венгрии и "ПиС" в Польше. Так вот, и друг Путина Виктор и братья Качиньские – никакие не "чекисты" и ни под какую люстрацию никогда бы не подпали. Потому что они выросли из рядов оппозиции коммунистическим режимам и начинали свои карьеры как идейные борцы за демократию. Это не помешало им, почувствовав наличие соответствующего запроса, встать на путь, ведущий в противоположном направлении…

В этом смысле слова фильм "Предатели" представляется вполне адекватным. Он напоминает об истиной природе происшедшего.

Время на осмысление прожитого сейчас есть, революции в ближайшие дни всё равно не предвидится, так что можно ещё раз обдумать ошибки прошлого – с тем, чтобы не повторить их в будущем.

Марат Гельман

Это взгляд следующего поколения на то, что сделало наше

Даже если обличительный пафос не всегда точен, это взгляд следующего поколения на то что сделало наше. Я рад что фильм вышел. Давайте спорить об оценках. Время есть. К сожалению не завтра Путин уйдет. Успеем разобраться где и в чем ФБК не правы.



Я когда дал свое мучительное покаянное интервью инсайдеру – на какое-то время стал главным ответственным за все. И сильно удивился, Понимая что моя роль крохотная. С исторической точки зрения она вообще не видна. Но мое свидетельство есть на бумаге. Условно говоря, я каялся за участие на десятых ролях в выборах 96 года, которые считаю важной вехой становления Путинизма. Но Чубайс там был руководителем штаба. Так вот оказалось что сотни людей вклад которых был много больше чем мой – никто публично даже не анализировал, не объяснился. Из всех участников тех выборов только Евгений Киселев признался мне что чувствует ответственность.



Я думаю надо историю поднять. И потом, после фильма ФБК, другим журналистам поговорить с теми кто еще жив, и пусть они выскажут свой взгляд на происходящее. Я не знаю, может окажется что Путин не мог не прийти. Я так не считаю, но вдруг. И участники тех событий должны дать оценку из сегодняшнего дня, а не молчать.

Наталья Геворкян

Я пока помолчу о "Предателях", но замечу, что претензия к Марии Певчих, что она слишком молода, чтобы делать кино про 90-е, самая нелепая из всех возможных претензий к первой серии

Андрей Демидов

Ну понеслось г... по трубам. И интонации у Певчих не те, и подача односторонняя. Старперы от оппозиции, хорошо насосавшие в то благостное десятилетие, кричат "мы все и так знали".

А между тем, главная мысль, которую своим скрипучим прокурорским голосом вколачивает Певчих, Путин – закономерное порождение созданной при Ельцине системы. Не было бы путина был бы хуютин с такой же приблизительно биографией и ровно такой же функцией – охранять наворованное коллективным абрамовичем добро.

Подождем последней серии с итоговыми выводами "Что делать?"

Мария Филимор-Слоним

Хочу сказать: считаю, что про ошибки, коррупцию в 90-х и пр. говорить надо, интонация фильма и тон – нехороший, но о содержательной составляющей и о качестве расследования только по первой серии говорить рано.

Спор о 90-х, возможно, и назрел, но хотелось бы, чтобы он был другим, пишет Сергей Пархоменко:

У ФБК есть одно очень важное умение, одна отточенная и натренировапнная экспертиза: они способны точно и эффективно расследовать конкретные мошеннические схемы, коррупционные сделки, криминальные акты злоупотребления и воровства. Они достигли исключительных высот в мастерстве поиска и демонстрации на публике разнообразных домиков для уточки.

И вот они начинают разоблачать Ельцина на том же уровне разговора, на каком разоблачали Медведа. Находят в истории Ельцина “домик для уточки”: дом на Осенней улице, который Ельцин случайно увидел, присвоил и потом раздал по частям родственникам и друзьям. И говорят: ну вот, тут оно и началось, так оно и пошло, дальше Ельцин и его окружение только и были заняты, что воровали и присваивали. Вот вам, дескать, вердикт: Ельцин делал “всё это” за деньги и квартиры, он просто вор и стяжатель.

А оно вовсе началось не с этого и пошло не отсюда. И ничего там не “просто”.

История Ельцина и его правления началась не на пустом месте

Потому что вся история Ельцина и его правления началась не на пустом месте, а отталкивалась от многодесятилетней эпопеи советской власти, коммунистической диктатуры, изуродованного и измученного этой диктатурой советского общества, нелепой политической машины, лишенной нормально действующих институтов государства, и раздавленной социалистическим идиотизмом экономики, не способной действовать ни на одном своем участке. И вся – до последне минуты – в борьбе с этим и развивалась, и логике этой борьбы была подчинена. Впрочем, нет, не до последней: справедливости ради, надо все время оговариваться, чтоб был там поздний, позорный период, когда Ельцин уже совсем упустил власть из своих рук, и отдал ее группе людей, которыми двигал только страх за свое будущее, толдько желание благополучно “выскочить” из власти и обеспечить себе безопасность.

Не знаю, как об этом последнем периоде пойдет речь дальше, в следующих сериях фильма ФБК. Но в этой первой серии речь идет о другом времени и других обстоятельствах: в эти первые годы перед Ельциным и его правительствами, его приближенными, его единомышленниками – и теми, кто пользовался моментом для личного обогащения и концентрации личной власти, да, конечно, и ими тоже, – стояла задача выбраться из всего этого, демонтировать громадную машину советского строя, сбросить безумный груз, которым давили на страну обломки уже развалившегося Советского Союза. Из этой основы, из этой задачи и из этого отягощения вырастало все, что происходило в короткую эпоху ельцинского правления (когда он реально правил, а не превратился в марионетку): каждое событие, каждый процесс, весь образ действий, весь набор доступных решений и весь выбор участвующих в этом людей. [...]

Это, конечно, самое начало большой полемики, которая предстоит нам, раз мы уж начали именно сейчас разбираться в происхождении путинской диктатуры. Я считаю, что знаменитая статья Алексея Навального “Мой страх и ненависть”, которую ФБК объявляет самым сильным его политическим произведением и предлагает считать его политическим завещанием, – на самом деле была как раз одной из самых слабых его статей., потому что страдала тем же недостатком: была плоской, поверхностной, и страдала упрощением сложных явлений, их связей и их последствий.

Я думаю, что сейчас плохое, неправильное время для этих дебатов, и именно сегодня яростные споры о том, кто виноват в случившемся 35 и 25 лет назад, нам не помогут справиться с главным злом сегодняшнего дня: путинской агрессией против цивилизованного мира и готовностью диктатора пожертвовать миллионами жизней ради того, чтоб остаться у власти.

Но раз нам довелось спорить об этом сегодня – будем спорить сегодня.

Список литературы для тех, кто хочет поучаствовать в таком споре со знанием дела, составил Константин Сонин:

В связи с выходом первой серии фильма "Предатели", снятого ФБК, Navalny Team и Марией Певчих, хочу порекомендовать, что почитать тем, кто про 1990-е не знает, а хочет узнать. Сразу предупреждаю – это мой личный выбор и личная рекомендация. Я хорошо знаю академическую литературу в экономике и политической науке про 1990-е, но здесь, упаси Боже, не полноценный обзор. Это для тех, кто хочет что-то понять, не вникая глубоко.



1) Роман Юлии Латыниной "Охота на изюбря" – возможно, лучшее описание экономических проблем 1990-х среди всех работ вообще, научных и не научных. Он неряшливо написан и вообще, кажется, никем не редактировался, но глубина понимания происходивших процессов там удивительная. (На мой взгляд, это вообще лучший русский роман 1990-х годов – но это прямо скажем, был "промежуток" у русского романа.)



2) Документальная книга Петра Авена "Время Березовского". Редкому какому автору удаётся произнести так мало слов и сказать так много. За автора говорят интервьюируемые и, удивительное дело, из слов профессиональных манипуляторов складывается цельная картина. Я, когда читал её впервые десять лет назад, не оценил высоко, а зря.



3) Монография Евгения Ясина "Российская экономика: истоки и панорама рыночных реформ". Когда она вышла двадцать лет назад, казалось что будет написано ещё много чего более глубокого, более отстраненного во времени, а прошло двадцать лет – и нет ничего. У Ясина был гений говорить на таком языке, что и строго вроде бы, без фантазий, но и интересно, и понятно.



4) Конкретно про залоговые аукционы самая лучший серьёзный источник – статья Daniel Treisman в Post-Soviet Affairs 2010 года. К сожалению, про залоговые аукционы было написано слишком много в 1990-е, "по горячим следам" – и там нет практически ничего стоящего, сплошная идеология – то в одну, то в другую сторону.