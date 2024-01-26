Родственники башкирского активиста сообщили о его избиении

Родственники башкирского активиста Дима Давлеткильдина, который принимал участие в протестной акции в Баймаке, сообщили о том, что он находится в тяжелом состоянии из-за избиения сотрудниками полиции. Об этом сообщает RusNews.

Давлеткильдина задержали 22 января, когда он пришёл в отдел полиции по повестке. Потом его отвезли в Уфу. К нему в отдел не пускали адвоката. Сообщается, что сейчас Давлеткильдин находится в одной из больниц Уфы в тяжелом состоянии.

Ранее в рамках уголовного дела о массовых беспорядках были задержаны Азат Мирзин, Ильяс Байгускаров, Вилюр Карачурин и Дим Давлеткильдин.