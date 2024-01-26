Родственники башкирского активиста сообщили о его избиении

Родственники башкирского активиста Дима Давлеткильдина, который принимал участие в протестной акции в Баймаке, сообщили о том, что он находится в тяжелом состоянии из-за избиения сотрудниками полиции. Об этом сообщает RusNews.
Давлеткильдина задержали 22 января, когда он пришёл в отдел полиции по повестке. Потом его отвезли в Уфу. К нему в отдел не пускали адвоката. Сообщается, что сейчас Давлеткильдин находится в одной из больниц Уфы в тяжелом состоянии.
Ранее в рамках уголовного дела о массовых беспорядках были задержаны Азат Мирзин, Ильяс Байгускаров, Вилюр Карачурин и Дим Давлеткильдин.
- 17 января Баймакский районный суд Башкортостана приговорил местного активиста, защитника горы Куштау Фаиля Алсынова к четырём годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти или вражды. Он вины не признаёт.
- У здания суда в день оглашения приговора собрались тысячи людей. Они требовали освободить Алсынова. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, избивала демонстрантов дубинками. По итогам акции были задержаны несколько десятков человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также о применении насилия в отношении представителей власти.
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