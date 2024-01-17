Суд арестовал задержанных при столкновении с полицией в Баймаке

Суд в Уфе вечером в среду арестовал шестерых задержанных при столкновении с полицией во время протеста в городе Баймак республики Башкортостан, передаёт "ОВД-Инфо".

Денису Скворцову, Фанзилю Ахметшину, Юлаю Аралбаеву, Радмиру Мухаметшину и Дмитрию Петрову назначили по 10 суток ареста, Ильнару Галину — 13 суток. Всех их признали виновными в организации несанкционированной акции. Почему обвиняемых вывезли в столицу Башкортостана, а не судили по месту задержания - неизвестно.

В среду в Башкортостане у здания суда в городе Баймак, где утром вынесли обвинительный приговор экоактивисту Фаилю Алсынову, несколько часов продолжалась акция протеста. Несколько тысяч человек требовали освободить защитника горы Куштау, приговорённого к четырём годам лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов пытались оттеснить толпу от здания суда, произошли стычки. Бойцы ОМОН, по словам очевидцев, применили против толпы слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также избивали людей дубинками.

По итогам акции были задержаны несколько десятков человек. Около двадцати участников протеста обратились за медицинской помощью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также о применении насилия в отношении представителей власти.

Защитника Куштау Фаиля Алсынова обвиняли в возбуждении ненависти или вражды. По версии следствия, на сходе граждан в селе Ишмурзино в Баймакском районе, прошедшем 28 апреля 2023 года, Алсынов выступил с речью, в которой унизил человеческое достоинство групп лиц "жители Кавказа", "Средней Азии" и "армяне". Активист это отрицает.

Алсынов ранее возглавлял организацию "Башкорт", которую в 2020 году российские власти признали экстремистской, запретив её деятельность на территории страны. Глава Башкортостана Радий Хабиров требовал привлечь активиста к уголовной ответственности за "осуществление экстремистской деятельности" и "призывы к антигосударственным выступлениям".