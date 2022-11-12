Жены и матери мобилизованных в Белгородской области потребовали от губернатора Вячеслава Гладкова вернуть их родных домой. Они опубликовали петицию во "Вконтакте", которую на данный момент подписали 157 человек.

По словам родственников, мобилизованных из 752-го мотострелкового полка отправили в Сватово Луганской области после двухнедельной подготовки. В конце октября мобилизованных перебросили еще ближе к зоне обстрела. Родственники заявляют, что полк был разбит, многие мобилизованные не выходят на связь. При этом, по словам авторов петиции, им обещали, что мобилизованные будут выполнять задачи по охране Белгородской области, а не отправлены в зону боевых действий.

"Получается, что командование отправляет мобилизованных, у которых нет достаточной подготовки, в зону боевых действий, а дальнейшая судьба мобилизованных никого не волнует", – говорится в обращении.

Родственники мобилизованных потребовали от губернатора Вячеслава Гладкова обеспечить мобилизованных водой, едой и боеприпасами, организовать обратную связь между родственниками и военными, обеспечить боевую подготовку для резервистов и вернуть военных на территорию области.

Ранее жёны и родственники мобилизованных из Вологды записали видеообращение к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову с требованием вернуть их родных с передовой в Украине. Утверждается, что мобилизованные были отправлены на передовую около города Сватово без соответствующей подготовки.