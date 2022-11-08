В Белорецке сотрудники комбината оспорили свою мобилизацию в суде

Суд в Белорецке Республики Башкортостан удовлетворил иски 23 сотрудников Белорецкого металлургического комбината об отмене их призыва на войну в Украине. Об этом сообщает телеграм-канал "Башкирский Снег" со ссылкой на пресс-службу суда.

Металлургов призвали на войну в рамках мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным в конце сентября. Рабочие потребовали аннулировать свои повестки через суд. Руководство комбината поддержало металлургов, заявив, что без них часть работы на заводе остановится.

Республиканский военкомат возражал против отмены призыва, заявляя, что комбинат не представил списки сотрудников с бронью. Сообщается, что военкомат будет обжаловать решение суда.