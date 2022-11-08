В Белорецке сотрудники комбината оспорили свою мобилизацию в суде

Суд в Белорецке Республики Башкортостан удовлетворил иски 23 сотрудников Белорецкого металлургического комбината об отмене их призыва на войну в Украине. Об этом сообщает телеграм-канал "Башкирский Снег" со ссылкой на пресс-службу суда.
Металлургов призвали на войну в рамках мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным в конце сентября. Рабочие потребовали аннулировать свои повестки через суд. Руководство комбината поддержало металлургов, заявив, что без них часть работы на заводе остановится.
Республиканский военкомат возражал против отмены призыва, заявляя, что комбинат не представил списки сотрудников с бронью. Сообщается, что военкомат будет обжаловать решение суда.
- Власти уверяют, что мобилизация в России закончилась. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о выполнении плана по мобилизации – на войну были призваны 300 тысяч человек. Однако официального указа о завершении мобилизации нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, юристы считают, что "такой документ не нужен".
- В пятницу, 4 ноября, Путин заявил, что на войну в Украине мобилизованы 318 тысяч россиян, 49 тысяч из них уже находятся в зоне боевых действий, остальные пока проходят подготовку. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что на фронт уехали 87 тысяч мобилизованных.
- По подсчётам "Важных историй", за месяц на войне в Украине погибли как минимум 26 мобилизованных россиян. Ещё более двадцати мобилизованных умерли в учебных центрах до отправки на фронт. Как минимум четверо из них совершили самоубийство.
- После объявления мобилизации из разных регионов стала приходить информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.
- Мобилизованные на войну в Украине неоднократно жаловались на проблемы с обеспечением. Только за последний месяц в сети появились десятки подобных видео. Например, мобилизованные в Белгородской области требовали у местных властей дрова.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.