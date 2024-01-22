Родственники израильских заложников ХАМАС сорвали заседание Кнессета

Группа родственников израильских заложников, похищенных ХАМАС - организацией, признанной террористической в США и Евросоюзе, - в понедельник вошла в здание Кнессета и сорвала заседание финансовой комиссии праламента. Около 20 людей требуют, чтобы правительство интенсифицировало свои усилия по освобождению их близких. Охрана Кнессета не решилась их задерживать.

Родственники считают, что правительство не должно заниматься рутинными делами, пока похищенные израильтяне остаются в заложниках в секторе Газа. Один из протестующих сказал председателю финансовой комиссии Моше Гафни: "Вы развалили правительство ради своих интересов, но возвращение заложников вы развалить не сможете". Другие держали плакаты с надписью: "Вы не должны здесь заседать, пока они там умирают". Гафни был вынужден прервать заседание.

Вчера, в воскресенье, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телевизионном обращении заявил, что освобождение заложников остаётся первоочередной задачей Израиля, однако ХАМАС больше не идёт на конструктивные переговоры. Семьям заложников Нетаньяху сказал, что правительство и армия рассматривают новые варианты возвращения похищенных.

Группа родственников заложников и сочувствующих им провела демонстрацию протеста у дома Нетаньяху в Иерусалиме и разбила там палаточный лагерь. Они заявили, что не уйдут, пока премьер-министр не объявит о новых мерах по возвращению их родных домой.