Родственницы мобилизованных артиллеристов обратились к Путину

Жёны и матери мобилизованных из Подмосковья записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. Они утверждают, что их близких передали из рядов армии России в командование сил так называемых "ЛНР" и "ДНР". Там, по их утверждению, из мобилизованных составляют штурмовые отряды, несмотря на то, что по военной специальности они артиллеристы.

Родственницы утверждают, что их мужей и сыновей без соответствующей подготовки отправляют на передовую в качестве "пушечного мяса". По их словам, обучение мобилизованных длилось всего четыре дня. Они подчёркивают, что их близкие готовы воевать в Украине, но не в качестве штурмовой пехоты, а в рамках военной специальности, на которую обучались, и просят отвести их с линии соприкосновения и обеспечить артиллерийским оружием и боеприпасами.

В последние недели в интернете появились многочисленные обращения, записанные самими мобилизованными. В частности, видео записывали военнослужащие, мобилизованные из Иркутской, Белгородской и Калининградской областей, а также из Тувы. Все они жаловались, что их передали под командование "ЛНР" и "ДНР", которое переквалифицировало их в штурмовики несмотря на отсутствие подготовки.

По их словам, командование не присутствует на передовой, их заставляют идти в бой неэкипированными, без поддержки со стороны артиллерии и разведки, а за отказы им угрожают насилием. Подразделения несут тяжёлые потери. Мобилизованные заявляют, что их используют как "мясо" и посылают "на убой".

Мобилизованные пытаются жаловаться главам регионов, из которых они были призваны. Местные власти обещают разобраться в ситуации, однако, по словам военных и их родственников, результата это правтически не приносит.