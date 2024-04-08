Замоскворецкий суд Москвы 8 апреля продлил до 4 мая арест театрального режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Защита просила выпустить их под домашний арест, передаёт корреспондент "Медиазоны".

В зал заседания не были допущены родственники обвиняемых, слушатели и журналисты, всем им пришлось смотреть внутреннюю телетрансляцию. Беркович в выступлении отметила, что следствие по их делу окончено, а обвинение ранее объясняло необходимость ареста тем, что режиссёр и драматург могут оказать давление на следствие и свидетелей.

Петрийчук сказала, что в ходатайстве о продлении ареста говорится, что она живёт в Германии, но это неправда. Она напомнила, что находится в следственном изоляторе уже 11 месяцев.

Беркович и Петрийчук находятся под арестом с мая 2023 года. Их обвиняют в оправдании терроризма за пьесу "Финист Ясный Сокол" о россиянках, уехавших в Сирию, чтобы стать жёнами участников признанной террористической организации "Исламское государство".

Спектакль был отмечен театральными наградами, награждён самой престижной премией "Золотая маска" в двух номинациях, в том числе за лучшую драматургию. Авторы отрицают, что хотели оправдывать терроризм, в их поддержку выступили ряд культурных деятелей, правозащитники считают их преследование политически мотивированным.