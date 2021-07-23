Роскомнадзор: блокировка Прилепина в Instagram - "вмешательство в выборы"

Роскомнадзор потребовал от корпорации Facebook разблокировать инстаграм-аккаунт одного из лидеров партии "Справедливая Россия За правду" писателя Захара Прилепина, посчитав его блокировку "вмешательством в выборы в Государственную Думу".

Роскомнадзор считает, что блокировка носит "политический характер" и является "актом цензуры".

Прилепин входит в федеральную часть списка партии. На блокировку аккаунта он пожаловался в четверг - в фейсбуке. Захар Прилепин, который несколько лет провёл в рядах поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе, неоднократно публиковал, в частности, призывы к силовым действиям в отношении Украины. Сам Прилепин написал: "Выключили за фотки Захарченко, Мотора, Гиви, Абхаза, ополченцев, ну и за то, что я это я. По сути, убили огромный том фоток и текстов".

В Facebook пока не объясняли причин блокировки аккаунта Прилепина. В соцсетях, принадлежащих корпорации, в том числе инстаграме и фейсбуке, действуют ограничения на распространения контента, в частности удаляются посты, содержащие, по мнению модераторов, язык ненависти или угрозы. Нередки и случаи блокировки аккаунтов - примером может служить блокировка фейсбука бывшего президента США Дональда Трампа после январского нападения его сторонников на Капитолий. Инстаграм заблокировал также аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова - в его случае это было объяснено санкциями США.

Роскомнадзор на основании действующих в России законодательных запретов блокирует доступ к множеству сайтов, в том числе общественно-политических, как правило, оппозиционной направленности, а также предписывает соцсетям удалять посты, в которых ведомство усматривает пропаганду экстремизма. Действия российского надзорного ведомства неоднократно критиковали правозащитники и борцы за свободу Интернета.

После того, как США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы, российские органы власти, включая Госдуму, Совет Федерации и ряд ведомств, тоже стали выдвигать подобные обвинения в адрес стран Запада. При этом вмешательством в выборы они считают, например, деятельность НКО-"иностранных агентов", которые занимаются мониторингом или наблюдением на выборах в России, или публикации независимых СМИ о нарушениях на выборах.