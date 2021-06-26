Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и его сопредседатели, писатель Захар Прилепин и Геннадий Семигин, возглавят федеральный список партии на выборах в Госдуму. Его утвердил в субботу съезд партии. В федеральной части списка также режиссёр Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков.

В списках немало действующих депутатов Госдумы, а также ряд относительно известных новых лиц – среди них публицист, апологет Иосифа Сталина Николай Стариков, телеведущая Марина Ким, юрист Екатерина Гордон, цирковой артист Аскольд Запашный, экономист Михаил Делягин.

В программе партии, которая называет себя социалистической – в частности, установление безусловного базового дохода для граждан или признание так называемых "народных республик" Донбасса. Захар Прилепин несколько лет провёл в зоне конфликта на востоке Украины, называя себя "майором" сепаратистов "ДНР".

"Справедливая Россия" присутствует в Госдуме с 2007 года. Сейчас фракция этой партии – самая малочисленная в Думе. Менее чем за год до выборов партия объединилась со сторонниками Прилепина и Семигина и поменяла название на "Справедливая Россия – За правду".

Ранее свои предвыборные списки утвердили другие три парламентские партии. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Незадолго до начала избирательной кампании был принят закон, запрещающий баллотироваться людям, признанным поддерживающими экстремистские организации. Сторонники оппозиционера Алексея Навального считают, что цель закона, прежде всего, в том, чтобы не допустить к выборам их.