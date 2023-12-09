Роскомнадзор не выявил нарушений в сериале "Слово пацана"

Роскомнадзор не нашёл нарушений законодательства в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова, которая ранее направила в ведомство соответствующий запрос, отмечает "Коммерсантъ".

По словам Орловой, Роскомнадзор проанализировал пять вышедших пять серий. "Получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм "Слово пацана" распространяется на платформах Wink и START со знаком информационной продукции «18+»", - сказала депутат.

Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" вышел на онлайн-платформах в первой половине ноября. Он рассказывает о криминальной Казани и молодежных группировках в городе в 1980-х годах.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина также просила Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал. Она считает, что в нем может содержаться пропаганда, способная причинить "вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу".

О подготовке схожего обращения в контрольные органы сообщала и уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.