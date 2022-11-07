Роскомнадзор потратит ₽1,2 млрд на систему контроля интернет-трафика

Роскомнадзор готов потратить 1,2 миллиарда рублей за два года на создание и обеспечение работы новой системы мониторинга интернет-трафика. Она должна контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи и отслеживать тех, кто не исполняет требования ведомства. Об этом пишут "Ведомости".
Разработкой новой системы займется созданный в рамках закона "о суверенном рунете" Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Всего на работу Роскомнадзора в 2023–2024 годах из бюджета выделяют 37,7 миллиарда рублей, а до 2025 года - 73 миллиарда рублей, пишет газета.
По мнению комментатора газеты, после введения новой системы операторы и провайдеры, не подключенные к системе глубокой фильтрации трафика, будут вынуждены прекратить работу.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля этого года Роскомнадзор заблокировал около 7000 сайтов. В их число входят сайты независимых СМИ, правозащитных организаций, политических партий, общественных деятелей, а также социальные сети Twitter, Facebook и Instagram.
- В 2022 году Россия заняла 65 место из 70 в рейтинге стран мира по уровню свободы в интернете. По этому критерию она потеряла семь баллов за год – это наибольший спад среди остальных стран и худший результат России с 2009 года.
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