Роскомнадзор потратит ₽1,2 млрд на систему контроля интернет-трафика

Роскомнадзор готов потратить 1,2 миллиарда рублей за два года на создание и обеспечение работы новой системы мониторинга интернет-трафика. Она должна контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи и отслеживать тех, кто не исполняет требования ведомства. Об этом пишут "Ведомости".

Разработкой новой системы займется созданный в рамках закона "о суверенном рунете" Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Всего на работу Роскомнадзора в 2023–2024 годах из бюджета выделяют 37,7 миллиарда рублей, а до 2025 года - 73 миллиарда рублей, пишет газета.

По мнению комментатора газеты, после введения новой системы операторы и провайдеры, не подключенные к системе глубокой фильтрации трафика, будут вынуждены прекратить работу.