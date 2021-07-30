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Роскомнадзор потребовал заблокировать "Навальный Live"

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал оппозиционера Алексея Навального "Навальный Live". Об этом рассказала продюсер канала Любовь Соболь. 26 июля поступило письмо от YouTube. В нем говорилось, что Роскомнадзор добавил адрес канала в список запрещенных материалов. Аналогичное уведомление от YouTube поступило и в адрес личного канала Соболь.

Соболь заявила, что требование Роскомнадзора незаконно, потому что решение суда о признании ФБК (деятельность фонда прекращена по решению суда 9 июня 2021 года, фонд признан в России "иностранным агентом") экстремистской организацией еще не вступило в силу и потому что блокировке могут подвергаться лишь отдельные материалы, а не весь ютьюб-канал или другой ресурс. Команда Навального будет оспаривать блокировку и ее попытки в судах и в администрации YouTube.

С 26 июля Роскомнадзор блокирует сайт Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении команды оппозиционера. В реестре Роскомнадзора указано, что блокировка была наложена по решению Генпрокуратуры от 15 июня. В качестве основания для ограничения доступа надзорное ведомство указало, что сайт содержит "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

"Решением Генпрокуратуры было заблокировано 49 сайтов одновременно: помимо сайта Алексея Навального, также и мой сайт и сайты Любови Соболь и Олега Степанова; все сайты бывших региональных штабов; сайты Росямы и РосЖКХ, сайт Альянса Врачей. И сайт ФБК, разумеется", — сообщил соратник Навального Леонид Волков.

27 июля стало известно, что Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников Навального Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова. Ведомство заявило, что они содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и участию в несогласованных массовых мероприятиях.

  • В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что ФБК призывал к массовым беспорядкам. "Организация, о который вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом, и публично давала инструкции о том, как готовить "коктейли Молотова" для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом напоказ установочные данные полицейских", — сказал тогда Путин.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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