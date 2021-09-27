YouTube прокомментировал блокировку видео Навального

Гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки впервые прокомментировала блокировку видео команды Алексея Навального на платформе.

В интервью Bloomberg TV Воджицки заявила, что YouTube по-прежнему считает свободу слова "ключевой ценностью" в своей работе. Добавив: "Когда мы работаем с правительствами, мы должны учитывать множество факторов – будь то местные законы или события".

Оппозиционер Алексей Навальный в Twitter писал, что таким образом компания становится “сообщником” Путина.

Ранее Google, которому принадлежит YouTube, столкнулся с угрозами в адрес своих сотрудников за нежелание удалять приложение “Умное голосование”. Их обещали посадить в тюрьму.



Компания утверждает, что на Россию приходится более половины от общего числа правительственных запросов с 2011 года. Как часто власти требуют удалить видео с YouTube, и выполняет ли Google эти требования, Воджицки не прокомментировала.

В 2010 году Google прекратил работу своей поисковой системы и основных сервисом в Китае. Причиной руководство компании называло цензуру и давление. Сьюзан Воджицки считает, что в ситуации с Россией компания может пойти по другому пути.

“Мы хотим быть уверены, что работаем и обслуживаем аудиторию настолько качественно, насколько это возможно", - сказала она. “И если возникают проблемы с правительством, мы всегда будем делать все, что в наших силах, чтобы их решить”, – добавила Воджицки.

17 сентября Google и Apple удалили приложение “Навальный” с функцией "Умного голосования" из своих российских магазинов приложений. На следующий день Google заблокировал Google Docs со списками рекомендаций “Умного голосования”, а YouTube – видео с рекомендациями проекта.