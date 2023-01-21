Роскомнадзор признал Telegram не подлежащим интеграции с банками

Роскомнадзор признал Telegram иностранным и не подлежащим интеграции с российскими банками. Мессенджер причислят к числу заграничных платформ, для которых будет ограничена передача платёжной информации. Ограничения также затронут пожертвования и подписки. Об этом пишет "Коммерсантъ". Запрет вводится с 1 марта.

В Роскомнадзоре ТАСС пояснили, критерием для признания мессенджера иностранным стали возможность передачи сообщения конкретному пользователю программы, а также информация о том, что программой владеет иностранное лицо.

Российские банки из-за санкций не могут иметь приложения в App Store и Google Play и развивают банкинг через боты в Telegram. Игроки рынка, опрошенные "Коммерсантом", утверждают, что все операции проводятся на их стороне, а не на платформе мессенджера, и непосредственно через Telegram информация, составляющая банковскую тайну, не передаётся.

Вместе с тем юристы не исключают, что при реализации новых норм для Telegram Роскомнадзор может сделать определённые исключения.

В Telegram на запрос "Коммерсанта" не ответили.

Мессенджер Telegram создан Павлом Дуровым в 2013 году. Платформа зарегистрирована в Объединённых Арабских Эмиратах и на Виргинских островах. Мессенджер использует серверы с закрытым кодом, размещённые в США, Нидерландах и Сингапуре.

С апреля 2018 по июнь 2020 года Роскомнадзор по решению суда пытался блокировать мессенджер в России за непредоставление ФСБ технологии дешифровки сообщений. В июне 2020 года ограничения с Telegram в России официально сняли, так как сочли мессенджер важным средством получения информации для россиян.

Больше новостей Радио Свобода: