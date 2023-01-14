Данные более 3,4 млн клиентов Mail.ru попали в открытый доступ

Часть данных клиентов почтового сервиса Mail.ru попала в интернет, сообщили РБК в пресс-службе компании.
"Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года", – заявили в Mail.ru. В компании заверили, что пользователям почты ничего не угрожает.
Роскомнадзор сообщил, что проверит информацию об утечке. В соответствии с законодательством Mail.ru должна была уведомить его "в течение суток с момента происшествия", уточнили в ведомстве.
Ранее телеграм-канал "Утечки информации" рассказал, что в утекшем массиве Mail.ru содержится около 3,5 миллионов записей, в том числе более 3,4 миллиона уникальных адресов электронной почты. Утверждается, что данные опубликовал тот же источник, который ранее выкладывал в сеть массивы "Почты России", магазина "ВкусВилл" и образовательного портала GeekBrains.
- В России в 2022 году произошло не менее 60 утечек личных данных граждан – против 41 случая за предыдущие три года, подсчитал проект "Сетевые Свободы". В результате этого пострадали "десятки тысяч и даже миллионы пользователей".
- В открытом доступе оказывались имена, даты рождения, телефоны, фактические адреса и электронные почты, иногда – детали заказов, паспортные данные, хеш-пароли и другая чувствительная информация. Многие из них могут использовать в преступных целях.
- Эксперты компании InfoWatch напрямую связывают рост числа утечек с войной в Украине. С начала российского вторжения в Украину произошло несколько крупных утечек информации пользователей, а государственные сайты стали чаще подвергаться DDoS-атакам.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.