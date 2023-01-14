Данные более 3,4 млн клиентов Mail.ru попали в открытый доступ

Часть данных клиентов почтового сервиса Mail.ru попала в интернет, сообщили РБК в пресс-службе компании.

"Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года", – заявили в Mail.ru. В компании заверили, что пользователям почты ничего не угрожает.

Роскомнадзор сообщил, что проверит информацию об утечке. В соответствии с законодательством Mail.ru должна была уведомить его "в течение суток с момента происшествия", уточнили в ведомстве.

Ранее телеграм-канал "Утечки информации" рассказал, что в утекшем массиве Mail.ru содержится около 3,5 миллионов записей, в том числе более 3,4 миллиона уникальных адресов электронной почты. Утверждается, что данные опубликовал тот же источник, который ранее выкладывал в сеть массивы "Почты России", магазина "ВкусВилл" и образовательного портала GeekBrains.