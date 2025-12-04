Ссылки для упрощенного доступа

Роскомнадзор сообщил о блокировке Snapchat

Роскомнадзор заблокировал на территории России мессенджер SnapChat. В ведомстве заявили РБК, что меры по ограничению работы приложения были приняты еще 10 октября 2025 года.

В Роскомнадзоре объяснили это тем, что, по данным правоохранительных органов, мессенджер "используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан".

Мессенджер SnapChat был создан в 2011 году. Он позволяет обмениваться фотографиями, сообщениями и видео, которые удаляются через короткое время.

  • На этой неделе Роскомнадзор сообщил о блокировке еще двух сервисов: игровой платформы Roblox и приложения для видеосвязи FaceTime от компании Apple.
Россия побеждает в битве дронов
Россия побеждает в битве дронов

Россия побеждает в битве дронов

Переговоры США и Украины

Аудионовости

Новости
Новости

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


