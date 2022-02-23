Роскомнадзор составил протокол об административном нарушении на радиостанцию "Эхо Москвы" за выход в эфир программы об украинской культуре. Регулятор посчитал, что она выходит на украинском языке, и усмотрел в этом нарушение условий лицензии на выпуск СМИ.
О протоколе сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. По его словам, программа не выходит на украинском, радиостанция намерена обжаловать протокол.
Передача "Що там у них" была запущена в 2017 году. При её анонсировании в эфире радио было сказано, что она будет выходить на украинском. Тогда программа называлась "А шо там у хохлов".
Сейчас на страницы программы на сайте "Эха" сказано, что она выходит на русском. Записи эфиров на сайте показывают, что она двуязычная, убедился корреспондент РС.
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