Роскомнадзор потребовал от Google закрыть сайт "Умного голосования"

Роскомнадзор направил в Google письмо с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта "Умное голосование" политика Алексея Навального. Об этом говорится в ответе ведомства на жалобу юриста Андрея Еланцева. Внимание на это обратил "Коммерсантъ". В Роскомнадзоре полагают, что ресурс нарушает правила обработки персональных данных пользователей.

Руководитель правового центра "Репутация" из Екатеринбурга Андрей Еланцев рассказал, что обратился в Роскомнадзор, когда заметил, что серверы "Умного голосования" находятся в США. Еланцев считает, что на сайте "Умного голосования" "под благим предлогом производился прикрытый сбор информации о гражданах Российской Федерации в большем объеме, чем необходимо".

На сайте проекта среди прочего собирают паспортные данные, номера телефонов, адреса места жительства и электронной почты.

Проект "Умное голосование" был запущен Алексеем Навальным после выборов 2018 года с целью "разрушить монополию" "Единой России". Он предлагает пользователям голосовать за конкретного кандидата, который, по мнению организаторов, имеет максимальные шансы победить кандидата от «Единой России». Практически сразу после запуска сайта на домене 2019.vote Роскомнадзор внес его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и добился его блокировки через суд. После этого сайт перенесли на новый адрес на домене appspot.com, которым владеет Google, и проект продолжил работу.

Стратегию "Умного голосования" применяли в ходе предвыборных кампаний в 2019 и 2020 году, в том числе на выборах в Мосгордуму и в городские парламенты, Томска и Новосибирска, где в числе поддержанных проектом кандидатов мандаты получили соратники Алексея Навального. Сторонники политика намерены использовать проект на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.

Весной 2020 года, еще до признания структур Алексея Навального экстремистскими, его сторонники заявили, что распускают штабы и будут делать ставку на "Умное голосование", которое "невозможно уничтожить", поскольку это интернет-проект. Эксперты поясняли, что использование чат-ботов в Telegram и WhatsApp делает проект "практически неблокируемым".

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При этом в 2021 году, после принятия новых законов, у Роскомнадзора появились юридические основания добиваться блокировки не только через суд, но и во внесудебном порядке по запросу избиркома — если тот признает ресурс незаконной агитацией.