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Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь"

Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь", который был запущен 16 декабря. На сайте ведомства не указано, по запросу какого органа это было сделано.

Сам "Дождь" сообщает, что сайт перестал открываться у российских пользователей 23 декабря. Предыдущий домен сайта телеканала был заблокирован в России в марте 2022 года по запросу Генпрокуратуры.

"Сайт tvrain.tv продолжит работать без изменений и будет доступен из России при использовании VPN-сервиса. Мы рассчитываем, что после обновления наших мобильных приложений читать и смотреть Дождь можно будет и без VPN", – говорится в сообщении телеканала.

  • 3 марта "Дождь" объявил о приостановке вещания в России. В июле телеканал возобновил свою работу после получения лицензии на вещание в Латвии. В начале декабря Национальный совет Латвии по электронным СМИ отозвал у "Дождя" лицензию, сославшись на неоднократные нарушения, а также назвав телеканал "угрозой национальной безопасности и общественному порядку".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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