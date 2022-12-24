Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь", который был запущен 16 декабря. На сайте ведомства не указано, по запросу какого органа это было сделано.
Сам "Дождь" сообщает, что сайт перестал открываться у российских пользователей 23 декабря. Предыдущий домен сайта телеканала был заблокирован в России в марте 2022 года по запросу Генпрокуратуры.
"Сайт tvrain.tv продолжит работать без изменений и будет доступен из России при использовании VPN-сервиса. Мы рассчитываем, что после обновления наших мобильных приложений читать и смотреть Дождь можно будет и без VPN", – говорится в сообщении телеканала.
- 3 марта "Дождь" объявил о приостановке вещания в России. В июле телеканал возобновил свою работу после получения лицензии на вещание в Латвии. В начале декабря Национальный совет Латвии по электронным СМИ отозвал у "Дождя" лицензию, сославшись на неоднократные нарушения, а также назвав телеканал "угрозой национальной безопасности и общественному порядку".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.