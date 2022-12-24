Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь", который был запущен 16 декабря. На сайте ведомства не указано, по запросу какого органа это было сделано.

Сам "Дождь" сообщает, что сайт перестал открываться у российских пользователей 23 декабря. Предыдущий домен сайта телеканала был заблокирован в России в марте 2022 года по запросу Генпрокуратуры.

"Сайт tvrain.tv продолжит работать без изменений и будет доступен из России при использовании VPN-сервиса. Мы рассчитываем, что после обновления наших мобильных приложений читать и смотреть Дождь можно будет и без VPN", – говорится в сообщении телеканала.