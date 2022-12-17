Студия в Латвии расторгнет договор аренды с телеканалом "Дождь"

Латвийская студия телеканала TV3, откуда транслировались передачи телеканала "Дождь", разорвёт с телеканалом договор аренды. Об этом рассказал представитель TV3 Карлис Позняков, сообщает Delfi.

По словам Познякова, ранее латвийская сторона предоставила несколько отдельных помещений "Дождю", так как считала важным дать возможность оппозиционным российским СМИ продолжать работу.

Представитель TV3 уточнил, что на тот момент телеканал имел все необходимые лицензии и разрешения для работы в Латвии. После того, как Рига аннулировала лицензию "Дождя", возможностей дальнейшего сотрудничества с телеканалом у TV3 нет, сказал Позняков.

6 декабря стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание "Дождя". Решение обосновали угрозой нацбезопасности Латвии.

Поводом для таких действий совет назвал эфир телеканала 1 декабря. Тогда ведущий "Дождя" Алексей Коростелёв обратился к зрителям с просьбой присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну в Украине. "Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте", – сказал журналист.

После этого латвийская служба госбезопасности начала расследование по подозрению, что телеканал оказывает помощь российской армии.

2 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал "Дождь" на десять тысяч евро за использование карты с аннексированным Крымом в составе России и слово "наша" по отношению к российской армии.

В этот же день "Дождь" извинился, вырезал фразу из записи эфира и сообщил, что прекратил сотрудничество с Коростелёвым. Сам журналист объяснил, что оговорился в эфире. Инцидент с картой главред "Дождя" Тихон Дзядко назвал ошибкой дизайнера.

По словам председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Аболиньша, регулятор посчитал, что руководство канала не осознаёт значимости нарушений.

Претензии латвийского регулятора телеканал назвал несправедливыми. В поддержку журналистов "Дождя" выступили несколько десятков российских СМИ, Латвийская ассоциация журналистов, организация "Репортёры без границ", журналисты и редакции из Европы и США.

Вещание телеканала из Латвии прекратилось 8 декабря.

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