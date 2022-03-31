Роскомнадзор заблокировал сайт Антивоенного комитета России, а также страницу проекта помощи эмигрантам "Ковчег". Это было сделано по требованию российской прокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

Решение о блокировке было принято 26 марта. Почему прокуратура потребовала заблокировать ресурс, неизвестно. Ранее Антивоенный комитет обратился к странам Запада с просьбой ввести бесполётную зону над Украиной.