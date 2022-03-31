Роскомнадзор заблокировал сайт Антивоенного комитета России, а также страницу проекта помощи эмигрантам "Ковчег". Это было сделано по требованию российской прокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
Решение о блокировке было принято 26 марта. Почему прокуратура потребовала заблокировать ресурс, неизвестно. Ранее Антивоенный комитет обратился к странам Запада с просьбой ввести бесполётную зону над Украиной.
- Антивоенный комитет России создали оппозиционные и общественные деятели, находящиеся в эмиграции. Среди учредителей Антивоенного комитета России – бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, политики Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович.
- Проект "Ковчег" был создан Антивоенным комитетом для россиян, покинувших страну из-за войны с Украиной. В Ереване и Стамбуле волонтёры предоставляют бесплатно жильё, в других странах – консультации. Участники проекта "Ковчег" отвечают на общие юридические вопросы, помогают разобраться с документами на проживание, с получением виз и открытием банковских счетов.
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