Роскомнадзор заблокировал сайт "Новой рассказ-газеты"

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт журнала "Новая рассказ-газета". Причина блокировки - "дискредитация российской армии", сообщила редакция журнала. В чем именно выражалась "дискредитация", не поясняется.
"Новая рассказ-газета" выпускается с 15 июля редакцией "Новой газеты", которая приостановила выпуск в марте. Это бумажный журнал и сайт. В сравнении с "Новой газетой" в журнале меньше новостей и больше публицистики и эссе. Сайт издания с момента открытия до блокировки "продержался 7 дней и 9 часов", подсчитали в редакции.
- "Новая газета" выходила в России с 1993 года и была известна своей либеральной позицией и критикой действующей власти.
- Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов - лауреат Нобелевской премии мира 2021 года. Премию он разделил с другой лауреаткой, филиппинской журналисткой Марией Ресса.
- После начала войны России против Украины редакция объявила об отказе публиковать новости, касающиеся войны (по новым законам российские СМИ могут публиковать только официальные данные, предоставленные Министерством обороны), а также была вынуждена удалить со своего сайта ряд репортажей из Украины, описывающих положение мирных жителей на воюющих территориях.
- 28 марта 2022 года выпуск "Новой газеты" был приостановлен по решению редакции.
- Часть журналистов "Новой газеты" была вынуждена покинуть Россию. Сейчас они выпускают издание "Новая газета - Европа". Его сайт Роскомнадзор также блокирует в России.
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