Роскомнадзор заблокировал сайт "Новой рассказ-газеты"

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт журнала "Новая рассказ-газета". Причина блокировки - "дискредитация российской армии", сообщила редакция журнала. В чем именно выражалась "дискредитация", не поясняется.

"Новая рассказ-газета" выпускается с 15 июля редакцией "Новой газеты", которая приостановила выпуск в марте. Это бумажный журнал и сайт. В сравнении с "Новой газетой" в журнале меньше новостей и больше публицистики и эссе. Сайт издания с момента открытия до блокировки "продержался 7 дней и 9 часов", подсчитали в редакции.