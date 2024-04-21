Роскомнадзор заблокировал сайт "Репортёров без границ"

В России заблокирован сайт международной организации "Репортёры без границ". На это обратил внимание проект "Роскомсвобода", отслеживающий факты цензуры в российском сегменте интернета.

Причины блокировки не указаны. Сообщается, что она осуществляется по требованию "государственного органа", наименование которого не указано. Как правило, инициатором таких блокировок является Генеральная прокуратура России.

"Репортёры без границ" - неправительственная организация, которая занимается защитой свободы слова и журналистов во всём мире. Помимо прочего, раз в несколько лет она публикует рейтинг "врагов свободы прессы" - политиков, которые, по мнению организации, притесняют независимые СМИ в своих странах. От России в рейтинги последних лет входят президент страны Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кроме того, по данным "Роскомсвободы", под блокировку попал сайт фонда украинского предпринимателя Виктора Пинчука - также по требованию "неуказанного госоргана", проект "OSINT-пчёлы" (он помогает по открытым источникам идентифицировать российских военных, воюющих в Украине), очередной домен проекта "Хочу жить" для российских солдат, желающих сдаться в плен ВСУ, и ссылка с обращением к россиянам на польском сайте Legion Polski.