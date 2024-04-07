"Рунету" - российскому сегменту интернета - исполнилось 30 лет

7 апреля исполнилось 30 лет российскому сегменту интернета. В этот день в 1994 году был зарегистрирован первый сайт в доменной зоне .ru. Это был онлайн-каталог Russia On The Net. До этого сайты на русском языке уже существовали, но регистрировались либо с международными доменными именами (.com, .net, .edu), либо в доменной зоне .su, присвоенной уже не существующему Советскому Союзу.

Первые российские сайты были делом рук энтузиастов. Впервые российские пользователи начали выходить во всемирную паутину в 1990 году, когда группа учёных из Курчатовского института создала первое программное обеспечение для будущей сети "Релком". В середине 90-х пользователей стало достаточно, чтобы создавать популярность первым сайтам: это были, помимо прочих, юмористический сайт anekdot.ru и библиотека Максима Мошкова lib.ru, которая и сейчас является одной из наиболее содержательных русскоязычных онлайн-библиотек.

В 1996 году запустился первый российский поисковик Rambler, а в 1997 - "Яндекс", который со временем преобразовался в крупную многопрофильную технологическую компанию. "Яндекс" - один из немногих в мире национальных поисковиков, которые пользуются в своей стране большей популярностью, чем Google. В 1998 году был запущен первый российский интернет-магазин "Озон".

Русскоязычный сегмент интернета, который нередко называют "рунет", сейчас насчитывает более пяти миллионов сайтов. В 2000 году слово "рунет" официально вошло в Орфографический словарь, издаваемый Российской академией наук, сообщает Forbes.