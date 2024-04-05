Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации "Школа призывника", которая помогает отстаивать свои права как солдатам срочной службы, так и другим военнослужащим. Как сообщили в организации, сайт перестал открываться и в Армении, а "Яндекс" убрал его из своей поисковой выдачи.

Сотрудники "Школы призывника" заявили, что причины блокировки им неизвестны, уведомлений от Роскомнадзора они не получали. По данным проекта "Роскомсвобода", решение о блокировке принял "неуказанный орган". По мнению правозащитников, с прошлого года под этим названием скрывается Генпрокуратура.

"Школа призывника" намерена оспаривать решение о блокировке, а также направить запрос властям Армении о том, почему решения российского надзорного органа исполняются и на их территории.

"Мы видим в продолжающихся блокировках стремление российских госорганов ограничить свободу слова, нашу работу и лишить российских граждан доступа к независимой информации и правовой помощи", – сказали сотрудники.