Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации "Школа призывника", которая помогает отстаивать свои права как солдатам срочной службы, так и другим военнослужащим. Как сообщили в организации, сайт перестал открываться и в Армении, а "Яндекс" убрал его из своей поисковой выдачи.
Сотрудники "Школы призывника" заявили, что причины блокировки им неизвестны, уведомлений от Роскомнадзора они не получали. По данным проекта "Роскомсвобода", решение о блокировке принял "неуказанный орган". По мнению правозащитников, с прошлого года под этим названием скрывается Генпрокуратура.
"Школа призывника" намерена оспаривать решение о блокировке, а также направить запрос властям Армении о том, почему решения российского надзорного органа исполняются и на их территории.
"Мы видим в продолжающихся блокировках стремление российских госорганов ограничить свободу слова, нашу работу и лишить российских граждан доступа к независимой информации и правовой помощи", – сказали сотрудники.
- "Школа призывника" – некоммерческий правозащитный проект, основанный в 2009 году в Челябинске. Он консультирует призывников, военнослужащих и их родственников по вопросам защиты своих прав, возможности альтернативной гражданской службы, предоставляет бесплатные услуги адвоката в случаях, если права военнослужащего приходится защищать в суде, ведёт просветительскую деятельность.
Форум