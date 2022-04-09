Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Дискурс" и "Холод"

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам изданий "Дискурс" и "Холод", следует из реестра ведомства.

Оба сайта были заблокированы по решению Генпрокуратуры. В редакцию "Дискурса" не поступало никаких уведомлений от Роскомнадзора, и причина блокировки пока неизвестна, говорится в телеграм-канале издания.

Издание "Холод" за последние две недели получило два предупреждения от Роскомнадзора из-за двух текстов про войну в Украине. Редакция не стала удалять эти публикации, и 9 апреля получила третье предупреждение.

"Теперь ведомство требует убрать материалы про войну со всего нашего сайта. Делать мы этого, конечно, не будем. Мы не собираемся подчиняться цензуре, тем более – военной цензуре в стране, которая даже не признает, что ведет войну", – говорится в заявлении редакции.