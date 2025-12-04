Роскомнадзор заблокировал сервис FaceTime

Роскомнадзор подтвердил, что в России был заблокирован сервис видеосвязи FaceTime, принадлежащий корпорации Apple.

Как утверждает ведомство, FaceTime "используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений". Аналогичными соображениями ведомство ранее обосновывало введение ограничений в отношении видеозвонков в WhatsApp и Telegram. На днях Роскомнадзор заявил о последовательном введении ограничений в отношении WhatsApp. Мессенджер, как утверждает ведомств, продолжает нарушать российское законодательство. Регулятор предупредил, что сервис будет полностью заблокирован в России, если не выполнит требования.

На сбои со звонками в приложении FaceTime пользователи в России начали жаловаться ещё в октябре, однако официально о блокировке не сообщалось.

РБК в четверг пишет о том, что Роскомнадзор обновил настройки систем противодействия угрозам, что привело к сбоям в работе серсисов VPN в России. Так регулятор пытается усложнить доступ к средствам обхода блокировок для пользователей. Об обновлении настроек РБК рассказали три источника на рынке телекоммуникаций и информационной безопасности. Роскомнадзор в частности начал блокировать ещё три протокола VPN - SOCKS5, VLESS И L2TP. Пользователи в ряде регионов, в частности в Татарстане, Удмуртии, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Томской и Волгоградской областях, в конце ноября начали жаловаться на их блокировку в конце ноября.

В особенности после вторжения в Украину Роскомнадзор активно блокирует доступ к зарубежным и российским оппозиционным и независимым интернет-ресурсам, в том числе популярным соцсетям. Пользователи используют VPN для обхода блокировок.