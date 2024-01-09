Замоскворецкий суд Москвы продлил до 10 марта срок ареста режиссеру Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Их обвиняют в призывах к терроризму за отмеченный призами спектакль о россиянках, уехавших в Сирию, чтобы стать жёнами террористов.

К материалам дела приобщили экспертизу ФСБ и документы о состоянии дочерей Беркович, передаёт корреспондент "Медиазоны". Как утверждает адвокат режиссёра Ксения Карпинская, в тексте экспертизы говорится, что "исламская идеология" тождественна терроризму.

Уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении Беркович и Петрийчук было возбуждено в начале мая, с того же месяца они находятся в СИЗО. Им грозии до 7 лет колонии. Они вину отрицают. В их поддержку выступили известные деятели культуры.

Спектакль про исламистов в 2022 году был награждён самой престижной российской театральной наградой, "Золотой маской". Беркович говорила, что при подготовке постановки в театре "Дочери СОСО" использовала реальные истории уехавших в Сирию россиянок, судебные материалы в их отношении, консультировалась с исламскими духовными лицами и российскими правоохранительными органами.