Роскомнадзор заказал ролик про закон "о суверенном интернете"

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр объявил тендер на создание анимационного видео для "реализации закона «о суверенном интернете»" и популяризации деятельности ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования). На этот тендер обратила внимание "Медиазона" (издание внесено в реестр СМИ-иноагентов).

Как сказано в заявке, на создание ролика длиной 4-6 минут будет выделено 600 тысяч рублей. В техническом задании указано, что ролик должен быть "спокойный, добрый, светлый".

"Видеоролик должен демонстрировать целевой аудитории (операторы связи, владельцы АС, граждане РФ) возможности ЦМУ ССОП по защите целостности, обеспечению бесперебойной работы системных и социально важных ресурсов в российском сегменте сети "Интернет", защиты данных граждан и юридических лиц, вне зависимости от геополитической ситуации за пределами Российской Федерации", - говорится в техническом задании.

Закон "о суверенном интернете" вступил в силу 1 ноября 2019 года, он предписывает всем операторам связи установить на свои сети специальное оборудование. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета Роскомнадзор сможет централизованно управлять маршрутизацией трафика на нем. Установленное оборудование также может фильтровать трафик, ограничивая доступ к запрещенным в России ресурсам.