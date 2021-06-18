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Роскомнадзор запретил статью про план Даллеса в энциклопедии мемов

Аллен Даллес

Роскомнадзор запретил статью о так называемом плане Даллеса в интернет-энциклопедии мемов "Луркоморье", сообщил один из её создателей Дмитрий Хомак. Причиной стало внесение никогда не существовавшего документа в федеральный список экстремистских материалов в России.

План Даллеса — конспирологическая концепция, согласно которой ЦРУ, по инициативе своего руководителя в пятидесятых годах Аллена Далласа, готовило развал Советского Союза через дискредитацию идей коммунизма и моральное разложение граждан.

В 2015 году "План Даллеса по уничтожению СССР (России)" был внесён в федеральный список экстремистских материалов решением Асбестовского городского суда Свердловской области. В 2019 году судья Верховного суда России Константин Арановский в особом мнении по делу о жалобе на поправки к закону "О СМИ" отметил, что "план Даллеса" был придуман советскими писателями.

В статье в "Луркоморье" описывается история появления конспирологической теории и возможные источники мифа, текста предполагаемого документа там нет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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