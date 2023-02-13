Роскомсвобода: ФСБ получит доступ к базам данных клиентов Qiwi

ФСБ получит доступ к базам данных популярной российской платёжной системы Qiwi. Как сообщает проект "Роскомсвобода", Qiwi внесена в реестр так называемых "организаторов распространения информации в интернете", что обязывает её предоставлять государственным органам информацию о своих пользователях.

Реестр организаторов распространения информации (ОРИ) ведётся Роскомнадзором. Включение в реестр накладывает на владельцев сайтов множество обязанностей. Они прописаны в статье 10.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В частности, входящие в список ОРИ сайты обязаны хранить данные и переписку российских пользователей в течение полугода и передавать их по запросу правоохранительных органов.

Первоначально в реестр ОРИ Роскомнадзор включал форумы и социальные сети, где пользователи общались. Наример, первыми туда вошли ВКонтакте, Одноклассники и Mail.ru.

Однако в случае Qiwi государственные органы будут иметь право затребовать информацию о денежных переводах, которые осуществляют пользователи.

Клиенты Qiwi часто используют систему для переводов денежных средств между разными странами, в первую очередь Россией и странами бывшего СССР. "Роскомсвобода" отмечает, что сервис популярен у россиян, переехавших в страны "ближнего зарубежья", в том числе после начала войны в Украине, и рекомендует пользователям тщательно оценивать риски при использовании сервисов, внесённых в реестр ОРИ.