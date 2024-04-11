Российская госкорпорация Роскосмос впервые запустила тяжёлую ракету-носитель "Ангара-А5" с космодрома Восточный в Амурской области. Запуск состоялся 11 апреля, трансляция велась в ютьюбе.

Ракета-носитель стартовала с разгонным блоком "Орион" и макетом полезной нагрузки. В сообщении госкорпорации после пуска говорится, что полёт проходит штатно, и макет выводится на заданную орбиту. Ряд экспертов предполагает, что ракета-носитель может выводить и неанонсированный военный груз. Это пока не подтверждалось.

Успех старта будет означать, что Россия впервые после развала СССР получила возможность выводить на геостационарную орбиту тяжёлые спутники: до сих пор это было возможно делать только с космодрома Байконур в Казахстане.

Кроме того, "Ангара" — первая тяжёлая ракета-носитель, разработанная в России, а не в СССР. В перспективе она должна заменить в российской космонавтики тяжёлую ракету-носитель "Протон". "Ангару" планируют использовать в российской лунной программе и для вывода на орбиту новых пилотируемых кораблей, которые ещё должны быть разработаны.