"Роснефть" выиграла суд у агентства Bloomberg из-за статьи про "Восток-Ойл"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании "Роснефть" к агентству Bloomberg.

Суд обязал издание удалить статью, в которой утверждалось, что правительство России якобы может выделить из Фонда национального благосостояния миллиарды долларов для инвестиций в инфраструктуру проекта "Восток Ойл", принадлежащего "Роснефти" .

Bloomberg также должен опубликовать опровержение, а авторы статьи Анна Андрианова и Евгения Письменная выплатить по шесть тысяч рублей в пользу "Роснефти" в качестве компенсации за судебные издержки.

Госкомпания ранее уже выиграла суды из-за материалов «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (признан СМИ-«иностранным агентом»), написанных по материалам этой статьи.

"Роснефть" известна своими претензиями к СМИ. Весной 2020 года компания подала в суд на РБК, оценив ущерб от заголовка новости о смене собственника её венесуэльских активов в 43 миллиарда рублей. Компания посчитала, что заголовок "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти" создал санкционные риски, поставив под сомнение отчуждение активов. Вскоре компания отозвала иск после извинений редакции.