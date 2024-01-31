Россельхознадзор запретил импорт кормов для животных Hill’s

Россельхознадзор запретил импорт кормов для кошек и собак Hill’s из Италии. Итальянский завод был последней площадкой, с которой разрешалось поставлять корма Hill’s в Россию.

Ведомство утверждает, что запретило ввоз кормов, которые в России считаются премиальными, "в связи с поставками некачественной продукции". Инспекция, проведённая Россельхознадзором в ноябре 2023 года, показала отсутствие лабораторного контроля за компонентами корма, недостаточную температурную обработку сырья, а также отсутствие документов о его происхождении.

Поставки корма той же марки из Нидерландов и США ведомство остановило ранее. Тогда ведомство объясняло запрет выявлением в кормах растительных компонентов, незаявленных в составе, в том числе гороха, сои и рапса.

Кроме того, в 2021 году Россельхознадзор запретил импорт всех кормов из Чехии из-за недостаточной термической обработки сырья, путь которого на заводы не прослеживался.

На прошлой неделе стало известно, что в России подорожают корма для животных от Nestle: Purina One, Pro Plan, "Гурмэ" и Felix. Компания предупредила ретейлеров о повышении отпускных цен до 12%.