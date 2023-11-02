Украина внесла Nestle в свой "список спонсоров войны"

Украина внесла крупнейшего в мире производителя продуктов Nestle в свой перечень "международных спонсоров войны". Об этом говорится в сообщении Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК).

Как отмечает ведомство, корпорация, несмотря на российскую агрессию, продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу. "В России у Nestle более 7 тысяч сотрудников. Это является существенной поддержкой для экономики государства-террориста", - говорится в тексте сообщения.

НАПК также указывает, что швейцарская компания не опубликовала данные о своих налоговых выплатах в России за 2022 год. Ведомство предположило, что это может быть связано со стремлением избежать "международного давления".

Сейчас в украинском списке "спонсоров войны" находятся 45 компаний из 15 стран (большинство из Китая - 12 и США - 7). Среди этих компаний — Sinopec, CNPC, PepsiCo, Philip Morris, Alibaba, Unilever, Mars и другие.

Весной прошлого года руководство Nestle в ответ на призывы полностью прекратить деятельность компании на российском рынке заявило, что доступ к продуктам - базовое право человека и ключевая ценность для компании. Nestle при этом пошла на различные ограничения в своей работе в России, в частности, приостановила инвестиции и рекламу, говорилось в заявлении.

Nestle также отмечала, что передала продукты и пожертвования на сумму не менее 20 миллионов швейцарских франков гуманитарным организациям в Украине и на помощь украинским беженцам.