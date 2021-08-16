Мигранты из Узбекистана рассказывают Радио Свобода, как представители некоей российской компании-посредника обманом вывезли их из страны на птицеферму в Тамбовской области, отобрали документы и заставляют работать бесплатно. Правозащитники, в том числе, и из узбекской диаспоры, сейчас занимаются их вызволением из трудового рабства.

Узкое помещение размером восемь на четыре метра. На полу дешевая серая плитка. Стены покрашены в зеленый цвет, как в подъездах домов в спальном районе. Но нет, это комната, в которой живут люди. Два человека, которые идут навстречу друг другу, вряд ли в ней разойдутся – свободного места в комнате почти нет: вдоль стен впритык стоят двухъярусные кровати и шкаф с полками, которые плотно утыканы чашками, тарелками, бутылками с бытовой химией и обувью. Некоторые жильцы завешивают койку пледом, простыней, либо курткой, чтобы закрыться от света, уединиться или укрыться от кашля с соседних нар.

Им же ночью прерывается хрип общего тяжелого дыхания. В эти звуки, которые более характерны для больничной палаты, а не для общежития, затесался шорох пакета и шелест фольги. Кому-то повезло – родственники выслали деньги, которых едва хватило на несколько пачек жаропонижающего и таблетки от боли в горле. Рано, трудовая мигрантка из Узбекистана, перебирает лекарства и с отчаянием смотрит на чек из аптеки – на ближайшие несколько дней она предпочла лечение вместо еды. С параллельной койки соседка по общежитию говорит ей, что выбор правильный, – если вылечится, она сможет выйти на работу. Тогда начальство перестанет угрожать, и, возможно, даже скорее отпустит на волю.

Неделей ранее Рано мечтала поехать в Россию на заработки. 54 тысячи рублей в месяц, общежитие, оформление всех необходимых документов и перелёт за счёт компании на фоне рынка труда в Бухаре казались ей прекрасным вариантом. Компания "Интерсервис" предлагала гражданам Узбекистана легальную работу на птицеферме в Тамбовской области. Людей набирали через государственное "Агентство по вопросам внешних трудовых миграций" при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Представитель компании показывал потенциальным рабочим фотографии нового просторного общежития с условием расселения по четыре человека на комнату, снимки автобуса, который должен был возить сотрудников комбината от жилья до птицефабрики, и уверял, что обо всех юридических трудностях компания позаботится. По его словам, договор заключат напрямую с заводом, патент на работу, регистрацию и медицинские справки оформят, рабочим останется только приехать и выйти в свою смену.

В общежитие селили по 20-25 человек в комнату. Для женщин поблажка – 17 человек

Единственная проблема – делать всё надо срочно. "Времени на чтение договора нет. Билеты уже куплены. Подписывайте здесь, здесь и здесь… Оригинал трудового договора вышлем вашим родственникам по почте". Через несколько часов после этих слов Рано, как и еще несколько десятков трудовых мигрантов из Узбекистана, уже летела в самолёте в ожидании лучшей жизни в России.

Но никакой "лучшей жизнью" в городе Жердевка Тамбовской области и не пахло. В общежитие селили по 20-25 человек в комнату. Для женщин поблажка – 17 человек на комнату. Утром мигрантов загружали в автобус. Час езды, и они в поселке Токаревка на птицефабрике.

На выбор было два варианта работы: в "грязном цеху" или в "холодном". Первый вариант – это цех, куда из зоны выращивания свозят птиц, там их выгружают на ленту и отправляют на убой. "Холодный цех" – место, где уже убитых птиц охлаждают перед взвешиванием.

На месте выяснилось, что платить будут не 54 тысячи рублей в месяц, а 195 рублей в час. Получилось, что для того, чтобы заработать обещанную ранее сумму, не нарушая российский Трудовой кодекс, мигрант должен работать семь недель в месяц.

Останавливаться нельзя – за перерывы во время работы грозят штрафами

Тимур работал на "Токаревской птицефабрике" около месяца. Устроился так же, как и все мигранты из Узбекистана, через компанию-посредник "Интерсервис". Местные кураторы из "Интерсервиса" выдали Тимуру комплект порванной спецодежды (нет, его так не пытались поставить ниже других – в таком состоянии, по его словам, одежда досталась почти всем) и отправили перебирать кур в "грязной зоне".

Несколько часов подряд Тимур под синей лампой перебирает живых птиц и вешает их за ноги на конвейер. Руки по локоть в перчатках, на лице медицинская маска, на груди – резиновый фартук. Жарко. Но останавливаться нельзя – за перерывы во время работы грозят штрафами.

Затем куратор отправляет Тимура работать в "холодный цех" – надо чем-то помочь там. Одежды для помещения с минусовой температурой у Тимура нет, но отказываться от задания, по его словам, нельзя – оштрафуют. После нескольких смен с переходами из теплой зоны в холодную Тимур слёг с температурой. Два дня он не мог выйти на работу. За это работодатель оштрафовал его на десять тысяч рублей.

Таких же, как Тимур, было более 40 человек. Гульнара, старшая по смене в морозильном цеху на птицефабрике, рассказала, что ей, как и многим другим рабочим из Узбекистана, выдали дырявую обувь. Из-за этого она заболела. Денег на лекарства почти ни у кого не было. Авансом выдали только 3 тысячи рублей. Врачей к заболевшим работодатель не вызвал, рассказывает Гульнара, сами вызвать врача они тоже не могут – все документы у посредников из "Интерсервиса". Вместо помощи кураторы этой компании только и говорят: "Если не выйдете на работу, мы будем вас штрафовать".

Когда пришло время зарплаты, Тимур услышал от начальства, что за месяц работы он должен компании 103 тысячи рублей: 93 – за авиабилеты и оформление документов и 10 – за то, что болел два дня.

Если сам не отдашь, то отдавать будут твои родственники

Отрабатывать этот "долг" Тимура отправили на дорожные работы в Москву. По его словам, начальство "Интерсервиса" говорило ему, что эти деньги он отработает только через полгода бесплатного труда. И угрожало, что, если он не будет отрабатывать, то они найдут его родственников и "стрясут" деньги с них. "Если сам не отдашь, то отдавать будут твои родственники", – так сказали Тимуру, когда он попытался уволиться.

По словам других мигрантов, которые устроились на птицеферму в Тамбове через компанию "Интерсервис", сколько бы они ни работали, в конце месяца все равно оставались должны работодателю. Тем, кто отказывался работать, угрожали проблемами с полицией и физической расправой. Рано записала один из таких звонков из бухгалтерии "Интерсервиса" на диктофон. На записи женщина ей говорит: "Ты будешь работать, сколько я тебе скажу! Ты здесь вообще никто! Посажу тебя на цепь, и никто тебя искать не будет. А будешь возмущаться – перепродам".

Люди доверились правительству, а его представитель их продал

Забрать документы и уехать с птицефермы мигрантам помогли юристы правозащитной организации "Тонг Жахони". Дилшод Туйчиев – один из них – рассказал: после его проверки оказалось, что "Интерсервис", который предлагал мигрантам легальную работу в России, не заключал для них трудовые договоры с "Токаревской птицефабрикой". Как оказалось, договоры не заключили даже с "Агентством по вопросам внешних трудовых миграций" – государственным органом Узбекистана, который следит за соблюдением трудовых прав граждан, работающих за рубежом.

"В теории, – рассказывает юрист, – это работает так: работодатели обращаются в Агентство и предлагают рабочие места, а Агентство призывает рабочую силу на территорию РФ. На практике – приезжает работодатель из России, дает взятку в 200-250 долларов, и без контрактов увозит людей. Получается, что люди доверились правительству, а его представитель их продал. Сейчас представитель Агентства говорит, что якобы люди сами нашли работодателя в Тамбове на свой страх и риск, и попали в такую ситуацию".

По словам правозащитницы Валентины Чупик, эпизоды рабства в России "всплывают" чуть ли не ежедневно.

Россия – очень невыгодная, неблагодарная и неблагоприятная для мигрантов страна

"Каждый день мне разрывают телефон. Звонят и жалуются: "Нас никуда не пускают, у нас отобрали паспорта и заставляют работать…", – говорит она, – им предлагают огромную (по меркам страны, откуда они едут) зарплату, шикарные условия, а они ведутся на это. А из-за того, что многие плохо знают язык и законы, они оказываются беспомощными".

Чтобы избежать подобных ситуаций, юрист Дилшод Туйчиев предлагает жителям Средней Азии вообще не ездить в Россию на заработки. "Россия – очень невыгодная, неблагодарная и неблагоприятная для мигрантов страна. Здесь у мигрантов одни проблемы. Они в 90 процентах случаев становятся нелегалами. Даже не по своей воле. Система государственная выстроена так, чтобы закон работал против мигранта".

На этот момент, по словам юристов "Тонг Жахони", на птицефабрике осталось работать около двадцати мигрантов из Узбекистана. Правозащитники написали заявление в Следственный комитет и намерены судиться с компанией.

Представители "Токаревской птицефабрики" утверждают, что они уже несколько лет работают с "Интерсервисом", и ранее никаких проблем с нарушением трудовых прав наемных работников не было. Связаться с представителями компании "Интерсервис", которые курировали работу мигрантов на птицеферме, не получилось – звонки корреспондента Радио Свобода постоянно сбрасывались.