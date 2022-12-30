Итоги в этом году многим подводить совершенно не хочется. Не зря одной из самых популярных шуток в соцсетях в последние дни стал мем "Страдающего Средневековья": - "Что вы попросите у 2023 года? - Пощады".

Алексей Беляков

Обычно это начиналось в первых же числа декабря.

«Подведу мои итоги года. Итак…»

А дальше увлекательное перечисление. Где были, что ели, какой замутили стартап.

Но вот уж до НГ остаются жалкие дни, а в ленте ни одного итога.

Что и понятно. Какие нахрен итоги.

У всех в этом году одни итоги. Смерти. Тысячи, тысячи, тысячи смертей

У всех нас, вне зависимости от взглядов – у державников, у либералов, у ироничных наблюдателей и даже у пофигистов – у всех в этом году одни итоги.

Смерти. Тысячи, тысячи, тысячи смертей. Нет больше тех, кто должен был жить долго и счастливо.

Александр Морозов

Приходил В.Г. в гости месяц назад и сказал: "В одном отношении это похоже на 1914 год (а не на все остальное): когда война началась, то они думали: повоюем два-три месяца и вернемся на свои места к своим делам. Но война длилась четыре года, и когда она кончилась, то не было ни "дел", ни "мест", к которым можно было бы вернуться, исчезло все".

Андрей Десницкий

Милый домашний уют остался в прошлом. Его у нас украли

Поскольку сегодня уже трехсот какое-то февраля 2022-го года, новогоднего настроения нет. Весь этот милый домашний уют остался в прошлом. Его у нас украли, делать вид, что мы этого не заметили, глупо.

Это был самый худший год лично моей жизни. Даже тот, который я провел в кирзовых сапогах от начала и до конца (1988-й), не был таким подлым и кровавым. Даже тот год, когда умерла мама, не принес столько ужаса и горя.

Но есть и надежда, что февраль однажды закончится.

Я уверен, что календарный 2023-й будет тяжелее уходящего года, но в нем будет больше надежды. В нем обязательно произойдут события, которые приблизят для нас весну.

И Гаагу для некоторых фигурантов.

Ульяна Яппарова

Нет сил и желания что-то о политике писать. Год был жуткий. Вот той самой кувалдой нас всех и в самое темечко. И все итоги. Полное опустошение. Каждое утро просыпаться и искать силы планировать что-то на будущее — сложно, но нужно.

Иван Давыдов

День за днем и месяц за месяцем себя убеждаешь, что надо продолжать шевелиться

Чувство года

Шел вчера по делам сквозь снег, думал разное, и вдруг понял, что больше идти не могу. Буквально, физически – не могу.

Не болезнь (в порядке вроде все со мной уже), не усталость – то есть усталость всегда, но мы давно с ней вместе живем и как-то притерлись. Просто вот – не могу и все. Некуда, незачем, ни для чего.

Сел на скамейку, смотрел, как падает снег и как падают в снег редкие прохожие. Машины завывают, огоньки подмигивают. Вроде даже и красиво, но внутри темнота. День за днем и месяц за месяцем себя убеждаешь, что надо продолжать шевелиться, а потом вдруг сдаешься.

Не болезнь, не усталость, не. Просто это во мне – 2022-й. И я не из тех, кто считает, будто дальше будет лучше, но пора бы ему и на выход, вот что.

Встал, добрел до кофейни, выпил чашку кофе. Надо продолжать шевелиться. Шевелюсь.

Для большого количества жителей России событием года стало не столько начало войны, сколько мобилизация, после которой "специальная военная операция" пришла в каждую семью. Недавно вышедший клип группы "Ногу свело" "С Новым годом, сынок" посвящен тому, как встретят этот праздник некоторые россияне - и, возможно, заставит задуматься тех, чьи сыновья еще не отправились на путинскую войну.

Ирина Якутенко

Отец и мать, потерявшие сына, обескураженные и растерянные из-за того, как так вышло, ведь они все делали правильно, родители убийцы, люди, у которых нет собственных желаний, которые хотят того, что говорит им телевизор, фактически, тоже давно уже мертвые, но при этом еще способные чувствовать боль – все это в клипе есть и транслируется очень в лоб, клишировано и оттого понятно большому количеству людей, а не только ценителям тонкости, нюансов и легких оттенков.

В 2022 мы все увидели жуткий результат того, что натворила пропаганда

"С новым годом, сынок" – произведение с правильной интонацией, говорящее на языке, понятном большинству жителей России, и потому способное пробить хотя бы маленькую трещинку в той стене безумия и ненависти, которую годами строила пропаганда. И кстати, пропаганда во многом оказалась так успешна именно потому, что использует язык, понятный людям. Да, это отвратительный и подлый язык, наполненный передергиваниями и просто ложью, зато он хорошо доносит то, что они хотят донести. В 2022 мы все увидели жуткий результат того, что она натворила – но, увы, даже это, кажется, не способно заставить людей с другой точкой зрения понять, что для переубеждения людей надо говорить с ними на их языке.

Не до веселья и многим российским "патриотам", не видящим особых успехов на фронте. Игорь Стрелков в видеоролике, где он подводит итоги года, охарактеризовал эту войну как "крупное геополитическое поражение России".

БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР 2024

Наша страна бросила открытый вызов гегемону, вступив в сражение с американскими прокси в Украине. России удалось присоединить 4 новых региона, уничтожить большую часть военной техники самой Украины и истребить костяк регулярной армии, сформированной до СВО. При этом арсенал Украины стал значительно мощнее, чем до СВО благодаря западным поставкам, столицы 2 из 4 регионов находятся в оккупации, а еще одна под регулярными обстрелами, приводящими к сотням убитых мирных жителей. Без боя сданы обширные территории, отпущены десятки террористов (вина которых, конечно, не установлена), потери, даже по официальным данным (в которых мы, конечно, не сомневаемся) значительны. При проведении мобилизации было совершено немало ошибок, которые признает само Минобороны, что стало причиной отъезда из страны огромного количества специалистов, которые нужны особенно сейчас, когда стране приходится импортозамещать большую часть экономики.

Разве такого результата все мы ждали от второй армии мира спустя 10 месяцев?

Во внутренней российской политике трендом года стало дальнейшее усиление и ужесточение политических репрессий. Число политзаключенных продолжает расти - в том числе благодаря принятой в марте новой уголовной статье за "распространение фейков" и "дискредитацию" российской армии.

Николай Подосокорский

В конце года традиционно вспоминаю о политзаключенных, которые сидят за свободу слова, правозащитную деятельность и гражданскую активность. По разным оценкам, их уже около 600 (Мемориал насчитывает 579, но в его списках значатся далеко не все), и число их стремительно растет.

Для сравнения, в позднем СССР (в начале 1980-х годов) тот же Мемориал насчитывает порядка 700 политзеков. А вот в более мягкие горбачевские времена (в январе 1987 года) по "политическим" статьям отбывали наказание 389 советских граждан. То есть по репрессивности современная Россия скоро обгонит андроповско-брежневский период (это дело ближайшего года) и начнет двигаться в сторону сталинских показателей.

На фронте продвижение украинской армии после ряда существенных побед застопорилось, но и у российской стороны нет ресурсов на крупномасштабные атаки. Многие комментаторы опасаются, что война может затянуться на неопределенный срок.

Сергей Медведев

Пессимизм -- не самая выигрышная медийная стратегия, куда лучше продается оптимизм, ожидание неизбежной победы Украины, освобождения всей ее территории, крушения России, выноса тела из Кремля, суда, справедливости, мира, наконец. Я желаю этого всей душой, но заставить себя поверить в этот прекрасный сценарий -- не могу. Точно так же я уже двадцать лет слушаю речи о неизбежности краха Путина и скором конце режима, а он все крепчает и крепчает.

Все страшное уже случилось, в будущем оно будет только окапываться и углубляться

В уходящем году у меня было три шока: шок от войны (и ее ошеломляющей жестокости -- хотя это как раз можно было бы предвидеть, учитывая опыт Чечни и Сирии), шок от нормализации войны, от того, что Россия восприняла ее как должное, как новую норму, и шок от рутинизации -- война продлевается в будущее как перманентное состояние России и мира. Соответственно, мой прогноз на 2023 -- это продолжение 2022-го. Все страшное уже случилось в этом году, в будущем оно будет только структурироваться, окапываться и углубляться, "так быть не может" и "все это должно как-то закончиться" будет превращаться в "это надолго".

Нет, я не говорю, что это навсегда. Как известно, "навсегда" имеет свойство неожиданно кончаться. И еще, как известно из русской грамматики, "смерть неизбежна", а смерть существующего порядка была значительно ускорена, приближена в минувшем году. Но когда и в какой форме она случится, я не берусь предсказывать -- хотя и готов на своем месте делать все для ее приближения: делай, что должно, и не рассчитывай на скорый результат.

Желаю в 2023 году, чтобы я оказался фундаментальным образом неправ

Но у пессимизма есть одно неоспоримое преимущество: это беспроигрышная стратегия. Если он сбывается, всегда есть утешение в собственной правоте. А если все вдруг складывается хорошо, то общий выигрыш во много раз важнее разочарования в своем прогнозе. Поэтому желаю в 2023 году, чтобы я оказался фундаментальным образом неправ. Потому что я не эксперт и не политолог, как меня тут в очередной раз несправедливо назвали, а так, на стройке каску нашел.

С наступающим. Сил, терпения, ясности ума и хладнокровия чувств.

Ничего хорошего не ждет от наступающего года и экономист Владислав Иноземцев:

Ужесточение режима в России, новая волна мобилизации, экономическая автаркия и демодернизация всех сторон жизни; усиление поддержки Западом Украины, совершенствование украинской армии, стабилизация (пусть и на нынешнем уровне) украинской экономики. В общем, позиционная и не имеющая перспектив прекратиться война - если проводить исторические аналоги, то самым правильным представляется Европа второй половины 1915 года. Война как фон существования на долгий срок - обыденная и тем ещё более ужасная. Мне кажется, именно таковы тренды, которые определят 2023 год. Простите, если разочаровал

Разочаровались в этом году и многие из тех, кто поддерживал Путина как гаранта стабильности, пишет политолог Аббас Галлямов:

Худшего итога года для Кремля придумать попросту невозможно

Важнейшим итогом года с точки зрения внутренней политики стала стремительная утрата государством респектабельности. Главные выступающие от имени власти ньюсмейкеры теперь - это откровенно несолидная публика, вроде Медведева или Пригожина.

Надо понимать, что для консервативной российской глубинки всё это - как серпом по горлу. Люди, может, содержательно с предлагаемой режимом идеологией и согласны, но стилистически всё это принять им очень сложно. Шокированные, они, конечно, пока молчат, но запрос на перемены в их среде зреет. Правильнее наверное даже назвать это не запросом на перемены, а готовностью эти перемены принять.

В любом случае, люди точно перестают сейчас ценить статус-кво - ту самую пресловутую путинскую «стабильность». Худшего итога года для Кремля придумать попросту невозможно.

Он сам себе его организовал.

С другой стороны, в том, что случилось, есть и своеобразные плюсы, пишет политолог Мария Снеговая:

2022 год отправил в небытие огромное количество людей, идей и иллюзий о России, которыми мы питались десятилетиями, и которые внезапно полностью обесценились и устарели. Речь не только о тех людях, кто был вынужден бежать из страны. Но и о тех иллюзиях, которые существовали по поводу России, причем не только в последние 30 лет, но и гораздо раньше: многовековые философские рассуждения об "особой миссии", "историческом призвании России", ее "демократическом будущем", "спящих институтах".

Россия предала самые скромные ожидания, Украина, наоборот, превзошла самые высокие

В то время, как Россия предала самые скромные ожидания, Украина, наоборот, превзошла самые высокие. И весь год Украина вызывает безмерное восхищение, но и отчаянную боль вместе с ним.

Несмотря на ужасы этого года, вижу и плюсы. В 2022 году маски были сорваны, позиции определены. И стало проще выбрать правду. В которой, как известно, сила.

О пользе срывания масок пишет и историк Андрей Зубов:

Прошедший 2022 год кажется совершенно ужасным. Впервые с конца Второй Мировой в Европе полыхает настоящая полномасштабная война, унесшая уже десятки, может быть сотни тысяч жизней, разрушившая дотла украинские города и села, вызвавшая многомиллионый поток беженцев. Действительно, в Европе не было столь губительного года после 1945.

И тем не менее, итоги года более чем утешительны.

Во-первых, Украина смогла дать отпор путинской агрессии. Блицкриг Путина в Украине полностью провалился. И это, безусловно, положительный итог.

Во-вторых, Путинский режим показал всему миру свою суть. За этот год мир понял, что тот жуткий режим, который в свое время обокрал до нитки, убивал и морил голодом народы собственной страны и делил мир с Гитлером, этот режим продолжает править в России и надеяться на его преображение в нормальный рыночный, демократический совершенно невозможно. Такое прозрение многого стоит. Этот режим должен быть искоренен, как были искоренены подобные страшные режимы, именовавшие себя "народно-демократическими" и "социалистическими" в Польше, Латвии, Эстонии, Болгарии, Албании. Искоренен полностью и безвозвратно. И только после этого Россия, Украина, Европа и мир смогут вздохнуть спокойно.

Демократический мир не только устоял, он невиданно сплотился

И, наконец, в-третьих, этот год продемонстрировал, что демократические государства, свободный мир может защищать себя и свои ценности. Демократический мир не только устоял, он невиданно сплотился. И это также важнейший и обнадеживающий итог 2022 года.

Грядущий, 2023 год должен сделать выводы и из великих достижений года уходящего, и из его, пусть очень печальных, но необходимых прозрений.