Россия атаковала Украину более чем 700 дронами и ракетами

Последствия обстрела Киевской области, 6 декабря 2025 года
Рано утром в субботу Россия атаковала Украину с использованием дронов и ракет, сообщают украинские источники, мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.

Основными целями вновь стали объекты энергетической инфраструктуры. Сообщается об ударах по таким объектам в Киевской и Львовской областях, а также о перебоях со электричеством в Ровно.

В городе Фастов Киевской области в результате удара разрушен железнодорожный вокзал, всего в регионе в результате атаки, как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадали три человека.

В Одесской области в результате атаки "Шахедов" повреждён объект энергетики, пострадавших нет, пишет глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По данным украинской стороны, всего Россия применила для атаки больше 700 дронов и ракет. 615 из них, как утверждается, были сбиты или подавлены, в том числе 29 ракет X-101, "Искандер-К" и "Калибр", а также одна баллистическая ракета "Искандер-М". Попадания беспилотников и ракет зафиксированы в 29 местах.

