Россия и Иран напомнили об истечении ракетного эмбарго ООН против Тегерана

Россия и Иран напомнили об истечении ракетного эмбарго Совета Безопасности ООН против Тегерана, введённого в 2015 году. Оно, в частности, запрещало продавать Ирану ракетные технологии и покупать у него баллистические ракеты. Ранее представитель украинской армии заявлял, что Москва рассчитывает закупить иранские баллистические ракеты для ударов по Украине.

Эмбарго вводилось для обеспечения ядерной сделки с Тегераном. Иран обещал отказаться от ядерной программы в обмен на отказ от широкого списка санкций против страны. В 2018 году из сделки вышли Соединённые Штаты. Власти Израиля заявляли со ссылкой на данные своей разведки, что Тегеран не остановил разработку ядерного оружия.

Снятие санкций ООН открывает для Москвы возможность открыто покупать у Ирана баллистические ракеты и предоставлять ему ракетные технологии. Ранее о таких рисках предупреждали разведки западных стран.

Ещё в 2022 году газета Washington Post со ссылкой на двух сотрудников разведки из страны-союзника США сообщила, что Москва хочет получить у Тегерана ракеты "Фатех-110" и "Золфагар" дальностью 300 и 700 километров.

Украинское министерство обороны и армия ранее предупреждали, что Москва может копить ракеты для зимних ударов по энергосистеме. Представитель Воздушных сил армии Украины Юрий Игнат заявлял "РБК-Украина", что иранские баллистические ракеты будут нести большую угрозу Киеву.