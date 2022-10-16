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CNN: Иран отрицает поставки России дронов-камикадзе

Осмотр обломков дрона, предположительно иранского производства. Харьков, 6 октября 2022

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в воскресенье в телефонном разговоре с министром обороны Португалии заявил, что Иран не поставляет и не будет поставлять никаким странам оружия, которое могло бы быть использовано в войне в Украине. Его слова передаёт CNN. Незадолго до этого американская и киевская разведки утверждали, что российская сторона использует иранские дроны-камикадзе для атак на украинские территории.

Амир-Абдоллахиян заявил, по сути, о нейтралитете Ирана. "Мы считаем, что помощь в вооружении любой стороне конфликта лишь продлит войну, и мы не считаем войны правильными ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии или Йемене," - сказал он.

Как военные ведомства, так и мировые СМИ неоднократно сообщали о том, что Иран поставляет России свои боевые беспилотники. Назывались и их конкретные марки (Shahed-136), и предполагаемое количество заказанных Россией у Ирана дронов (2400).

  • В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. В сентябре несколько раз сообщалось об ударах беспилотниками по Одессе и Одесской области. 15 октября глава Запорожской области Александр Старух заявил, что по Запорожью было нанесено четыре удара иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Иран и Россия поставки беспилотников для российской армии отрицали.

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