CNN: Иран готовится отправить России новую партию оружия

Иран готовится отправить в Россию около тысячи единиц оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных представителей одной из западных стран. По их данным, Тегеран направит Москве баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и дополнительные ударные беспилотники.

Последняя партия иранского оружия включала около 450 беспилотников. Россия его использовала для массированных обстрелов украинской инфраструктуры, утверждает CNN. Телеканал напоминает, что во время атак погибли мирные жители.

По словам источников, новая партия вооружений будет доставлена России до конца года, пишет CNN.

Кроме того, Киев считает, что Россия, вероятно, разместит иранские баллистические ракеты на северной границе Украины. Против них, по данным украинского Минобороны, эффективной защиты нет, пишет "Украинская правда".

Иранские ракеты будут схожи с российскими ракетами "Искандер-М". У России они заканчиваются, утверждает Минобороны Украины.

Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. Украинская сторона сообщала, что военнослужащим удалось сбить более 300 аппаратов иранского производства.

Россия обвинения в использовании иранского оружия отвергает. Тегеран заявил, что не поставляет оружие сторонам конфликта.

Больше новостей Радио Свобода: