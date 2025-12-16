Россия и Украина произвели обмен гражданскими лицами

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился в Беларуси с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. В результате встречи стороны произвели обмен гражданскими лицами. По 15 граждан России и Украины воссоединились со своими семьями. Главным образом речь шла о пожилых и маломобильных людях. Российская сторона, по словам Лубинца, передала украинской 15 жителей территорий, оккупированных российскими военными.

Обмен произошёл на границе Украины и Беларуси в присутствии уполномоченных и представителей международного Красного Креста.

Украинский омбудсмен также сообщил, что российская сторона дополнительно освободила 45 украинцев, которых удерживали в пунктах временного содержания иностранцев. Кроме того, Лубинец договорился о передаче двух тысяч посылок с гуманитарной помощью и письмами от родных для украинских военных, которые попали в российский плен.

По словам Лубинца, представители Украины и России обсудили возвращение незаконно задержанных гражданских украинцев, списки которых передали россиянам, и судьбу украинских военнопленных, осуждённых в России.