Россия может обязать спортсменов платить за смену гражданства

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту готовит законопроект, согласно которому российские атлеты будут обязаны платить в случае смены спортивного гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

В законопроекте указано, что если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в сборную команду России, будет зарегистрирован спортивной федерацией другой страны для участия в международных соревнованиях, он будет обязан выплатить компенсацию той российской организации, которая "осуществляла его подготовку".

В какую именно сумму будут оценены расходы российских тренеров и спортивных клубов на подготовку чемпионов, должно будет рассчитать Министерство спорта России.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал инициативу: "Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую".