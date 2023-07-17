Россия может обязать спортсменов платить за смену гражданства

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту готовит законопроект, согласно которому российские атлеты будут обязаны платить в случае смены спортивного гражданства. Об этом сообщает ТАСС.
В законопроекте указано, что если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в сборную команду России, будет зарегистрирован спортивной федерацией другой страны для участия в международных соревнованиях, он будет обязан выплатить компенсацию той российской организации, которая "осуществляла его подготовку".
В какую именно сумму будут оценены расходы российских тренеров и спортивных клубов на подготовку чемпионов, должно будет рассчитать Министерство спорта России.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал инициативу: "Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую".
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет и многие спортивные федерации ввели санкции против спортсменов из России и Беларуси. Они не допускаются к участию в международных состязаниях, или же им разрешается участвовать в них только под нейтральным флагом. В этой связи уже более 200 российских атлетов предпочли сменить спортивное гражданство.
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