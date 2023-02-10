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Литва: 35 стран будут против участия российских спортсменов в Олимпиаде

Министерство образования, науки и спорта Литвы заявило в пятницу, что коалиция из 35 стран, включая страны Балтии, Великобританию, США и Австралию, будет требовать недопуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду 2024 года в Париже. По словам министра Юргиты Шюгджинене, такое решение было принято на онлайн-встрече спортивных министров 35 стран. Во встрече, по её словам, принимал участие и президент Украины Владимир Зеленский.

В конце января Международный олимпийский комитет предложил допустить российских и белорусских атлетов к соревнованиям, если они не высказывались за войну в Украине. Комитет настаивает, что ни один спортсмен не должен быть лишён возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта. Согласно предложению МОК, в случае допуска российские и белорусские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

Ранее о намерении создать коалицию против допуска на Олимпиаду участников из России и Беларуси говорил министр спорта Польши Камиль Бортничук. Власти стран Балтии заявляли, что если российских и белорусских атлетов допустят к соревнованиям, их сборные могут бойкотировать Олимпиаду.

Тем временем Камиль Бортничук выступил с идеей создать для Олимпиады в Париже "сборную в изгнании", в состав которой могли бы войти белорусы и россияне, выступающие против режимов Путина и Лукашенко. Он считает, что это поможет мировому сообществу "избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация исходя из имеющегося паспорта".

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