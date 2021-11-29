Страшный Омикрон. Соцсети обсуждают новый вариант коронавируса

Главной темой российских дискуссий прошедшей недели снова стал коронавирус. Точнее его новый штамм омикрон, который, как считают медики, может оказаться опаснее дельты.

Александр Драган

Тем временем у нас вылупился новый пренеприятный вариант — B.1.1.529. Видимо, уже завтра ВОЗ присвоит ему новую букву: ню. И если верно всё то, что о нём пишут сейчас [1, 8], он может оказаться куда хуже дельты.

→ Главное

• У этого варианта сумасшедшее число мутаций: только в S-белке — 32 мутации [2] (это куда больше, чем в дельте и бете, вместе взятых).

• Самое неприятное: у этого варианта много мутаций, которые помогают ускользать от иммунитета. Но если прошлые ускользающие варианты обычно плохо закреплялись и обладали сравнительно невысокой инфекционностью, то у B.1.1.529, вероятно, с этим всё в порядке, и распространяется он, судя по первым эпидемиологическим данным, прекрасно.

[...]

→ Распространение

• А как он распространяется? Впервые вариант обнаружили в Ботсване. Образцы совсем свежие: им по 10-15 дней. Также B.1.1.529 обнаружили в ЮАР и в Гонконге. Все три образца очень разные: в одном случае заболел младенец (что означает передачу внутри популяции), в другом — произошла прорывная инфекция у привитого, в третьем случае вариант выявили в Гонконге у путешественника, вернувшегося из ЮАР и сдавшего тест по возвращении.

• Вариант активно распространяется в ЮАР. Больше всего образцов сейчас в провинции Гаутенг. И если в октябре в провинции 83% сиквенсов приходилось на дельту, то теперь их 0. Везде находят только новый вариант.

[...]

• Тем временем в ЮАР начался подъём заболеваемости. В абсолютных числах случаев пока немного, но относительный рост быстрый: более 200% за последнюю неделю. Впрочем, пока неизвестно, связан ли рост в ЮАР с новым вариантом. Тем временем подтверждено уже 100 случаев нового варианта. [9]

• Только за сегодня в ЮАР выявили 2465 случаев, из них почти 2 тысячи — в провинции Гаутенг [11]. В прошлый четверг было почти в 5 раз меньше — 569. Вчера в ЮАР было 1275 случаев. Скользящее среднее выросло до 1042 — втрое (!) больше, чем неделю назад, когда было 362.

[...]

• По всей видимости, этот вариант развился у пациента с иммунодефицитом или на иммуносупрессии и с хроническим ковидом.

Учёные встревожены. Так, вирусолог Рави Гупта, профессор Кембриджского университета, заявил, что впервые так сильно обеспокоен с момента появления дельты, и призвал привиться и носить маски — потому что этот вариант, вероятно, будет прекрасно уходить от нейтрализующих антител [5].



[...]

Среди вакциноскептиков есть убеждение, что вакцинация только разгоняет эволюцию и позволяет вырастить наиболее опасные варианты. Пока, как мы видим, это не так: дельта-вариант впервые возник (https://t.me/dragan_covid/15) ещё в октябре 2020, распространился в марте 2021 в невакцинированной Индии, а B.1.1.529, по-видимому, родом из Африки, где полностью привито всего 7,1% населения (в ЮАР 24%, в Ботсване — 20%).

"Ню" в результате новый штамм в ВОЗ решили не называть. Пропустили и следующую греческую букву Xi - объяснение, почему именно, звучит довольно расплывчато, но ни у кого нет сомнений в реальной причине.

Виктор Пенкин

ВОЗ объяснила, почему они пропустили пару букв греческого алфавита, обозначая новый штамм вируса.

Там про "ню", которое похоже на new, и про "кси", которое похоже на миллиард китайских имен, включая их нынешнего председателя.

"... ВОЗ всегда старается избегать «оскорблений для любой культурной, социальной, национальной, региональной, профессиональной или этнической группы»."

А как же профессиональная группа математиков?

Ведь "омикрон" - это "о малое", одно из базовых понятий мат.анализа.

Не будут ли математики испытывать невыносимые страдания?

Сергей Пузырьков

Буквы греческого алфавита:

μ - мю

ν - ню

ξ - кси

ο - омикрон

Предпоследний штамм которым повышали тревожность населения назывался мю - это тот который колумбийский.

И тут вот новейший штамм омикрон, сразу две буквы алфавита пропустили.

И таки знаете почему? Это все для того чтобы не обижать великого лидера Xi и не называть его именем какую-то простуду. Иначе денег не даст. На полном серьезе, это не я придумал, это официальное объяснение от ВОЗ.

И, кстати, они же уже очень давно предупреждали, что когда буквы алфавита закончатся, они будут называть новые штаммы созвездиями. Я вот лично жду штамм Андромеда. Для повышения тревожности населения - самое то.

Николай Полозов

Новый штамм ковида назвали греческой буквой «Омикрон».

В этой связи вопрос, а есть какие-то менее радикальные способы изучения греческого алфавита?

Владимир Гуриев

кто вообще придумал называть штаммы греческими буквами? в какой вселенной это хорошая идея? у нас же пост-христианская цивилизация. даже неверующие люди знают, что от греческих букв ничего хорошего не жди. если ты вдруг слышишь голос, который говорит "я есмь альфа и омега", это значит, что у тебя, в общем-то, большие проблемы. не говоря уже об алгебре.

ну, т.е. реально читаешь в новостях "омикрон" и понимаешь, что все, конец. штуку, которая нас всех не похоронит, омикроном не назовут. а нам даже бежать некуда, не говоря уже о том, что мы и не очень-то хотим. кто готов сорок лет слоняться по пустыне без мобильной связи?

нет таких.

я понимаю, что людям надо донести серьезность ситуации, но все же в меру хорошо. греческие буквы слишком страшные. даже тайфуны никто не называет греческими буквами. их называют женскими именами. и сразу на душе как-то легко и приятно.

то есть ты помнишь, что это тайфун, но все равно надежда остается, потому что это карен или алиса или мелинда.

а штаммы можно было бы называть, как учителей в школе.

в учительских именах есть все: и серьезность ситуации, и неизбежность наказания при неподчинении, и предвосхищение потока дурацких и не очень требований.

но казни египетские, новый завет и особенно апокалипсис не вспоминаются, и психически нежные люди удерживаются на краю.

штамм галина андреевна. ну красота же.

а антитела ты дома не забыл? сел и сделал прививку, я кому сказала. выход из локдауна не для класса, а для учителя. так, взяли листочки, написали на них свои адреса и мобильные телефоны, оставляем четыре клеточки для полей, черкать нельзя.

и это было бы гораздо, гораздо лучше. но нет, понабирали копирайтеров по объявлениям, а мы теперь страдай.

Сергей Марков

Мир замер в ужасе от ожидания нового штамма короновируса О, Омикрон читается. Из Южной Африки. Уровень заражаемости ещё выше чем у Д, дельты. Из 600 пассажиров, прилетевших в Нидерланды оттуда, у 61 нашли Омикрон.

Главное опасение, что Омикрон так отличается от первичного штамма Альфа, что возможно вакцины против него почти не будут работать.

Правительства всех ведущих стран, я уверен, сегодня тайно обсуждают возможность и условия введения чрезвычайного положения. Россия с чрезвычайным положением обычно не отстаёт от других, а опережает. Приготовьтесь.

И на этот раз, как всегда, когда речь заходит о вирусе, традиционное деление на "либералов" и "патриотов" перестало работать, и оба лагеря смешались друг с другом.

Егор Холмогоров

Все последнее время я трачу примерно 5% дневного энергетического заряда на то чтобы не посраться с патриотами ковидоскептиками и антиваксерами, не начать им орать, что они идиоты.

Скорее всего вариант "омикрон" уравняет ваксеров и антиваксеров в беспомощности и обессмыслит куаркоды. А в будущем нам еще в одном окопе сидеть.

Но как же тяжело дается...

Кирилл Шулика

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти:

"Есть также существенная вероятность того, что даже в случае, если штамм имеет определенную или хорошо развитую способность уходить от иммунного ответа, инфицируя человека и делая его заразным, то вакцин, в особенности после бустерной дозы, или усиленного вакциной естественно приобретенного иммунитета может оказаться достаточно, чтобы не допустить тяжелой болезни или смерти. Однако, я хочу дать ясно понять, что нам необходимо дождаться новой информации, прежде чем мы сможем говорить об этом с какой-либо долей уверенности".

Я вот предполагаю, исходя из того, что читаю сегодня весь день, что прививки бесполезными не окажутся. Но придет пора обновлять вакцины из-за новых штаммов. И да, теперь будет такая жизнь с прививками раз в полгода. Каждый новый штамм будет выкашивать непривитое население, что мы видим в России. И в других странах, где чем больше привита популяция, тем меньше смертей. Поэтому ученые и регуляторы договорятся и создадут систему обновления вакцин, как сейчас это действует в отношении гриппа. Бустерные дозы будут уже с учетом новых штаммов.

Ксения Пичулик

Про омикрон. Это не «штамм из ЮАР» — его обнаружили в ЮАР благодаря передовой вирусологии, которая развилась здесь за десятилетия изучения ВИЧ. Он появился в Ботсване, но уже распространился по всему миру. Это не Эбола - сравнение совершенно не корректно. В ЮАР все спокойны, смертность не подскочила, новых заражений всего по 2-3 тысячи в день (в Юкей 40+). Ожидаем рост и локдаун на пару недель — скорее всего, ограничат сборища, продажу алкоголя и время работы ресторанов и баров. Мировая реакция и тревел баны — это паника и истерика, продиктованная не наукой, а политикой. Очень надеюсь, что через пару недель все успокоится. Желаю всем сохранять спокойствие, делить услышанное в новостях на пополам и думать головой. И вакцинироваться, конечно

Алик Кох

А я правильно понимаю, что в связи с появлением южно-африканского штамма, на который (как утверждает ВОЗ) вакцина не действует, дискуссия между властями и антиваксерами теряет смысл?

Алексей Шабуров

А вообще, я иногда могу понять конспирологов.

Вот, смотрите, стало понятно, что вакцины работают. Заболеваемость в Европе растет сильно, а смертность не так сильно. И кажется, что ковид вот-вот превратиться в сезонную инфекцию, которой привитые массы будут болеть, но не умирать. Значит можно расслабиться, понемногу снимать ограничения, возвращаться к прежней жизни.

И вдруг, ровно в этот самый момент - НОВЫЙ ОПАСНЫЙ ШТАММ, который более заразен и летален, и обходит все вакцины.

И теперь все по-новой. Локдауны, закрытие границ, вакцины переделывать и всех по-новой вакцинировать. В общем, все то, что так полюбили делать правительства.

И будь я конспирологом, бы сказал, что все это жжжж неспроста. И что правительства, получившие во время пандемии необъятную власть, с этой властью по своей воле не расстанутся.И значит будет не только штамм "омикрон", но и фи, хи, пси, омега.

Но мы же не конспирологи, да? Как пишут, новый штамм появился в Африке и скорее всего у людей с ВИЧ. В ослабленном иммунитете он эволюционировал до нового убийственного состояния. Посмотрите на свои сертификаты о вакцинации. Возможно, скоро это будет просто бесполезная бумажка.

Анатолий Несмиян

Станет ли обнаруженный в ЮАР новый штамм поводом для перезапуска глобального террора, еще не решено. Представитель террористической группировки ВОЗ (разрешенной в России) в нашей стране Вуйнович на российском гостелеканале (а где еще могут выступать террористы?) сообщила, что паниковать пока рано (а кто паникует, кстати?). Новый штамм изучается.

В переводе это может означать, что ВОЗ проводит консультации с глобальными игроками на предмет оценки текущего состояния перехода к «новой нормальности». Переход очевидно затормозился, сопротивление людей растет, усталость от террора повышает порог невосприимчивости к насилию. Технология лоялизации требует постоянной перманентной вакцинации, но уже сформирована достаточно большая группа населения стерилизуемых стран, которая категорически отказывается от навязанных процедур. Она составляет меньшинство, но меньшинство активное и достаточно многочисленное.

Встает вопрос о том, что с этими людьми нужно что-то делать. Что — известно. «Изолировать». Это такой эвфемизм, подразумевающий широкий спектр мероприятий — от физического истребления до изоляции в концлагерях (которые опять-таки в силу специфики процесса будут носить название «карантинных лагерей».

Приход нового штамма совпал с предложением Гинцбурга вакцинировать детей.

Павел Данилин

К сведению.

Гинцбург назвал преступлением нежелание родителей прививать детей.

С появлением дельта-штамма дети стали не просто чаще заражаться, а именно заболевать COVID-19, сказал Гинцбург. На этой неделе Минздрав зарегистрировал вакцину для подростков. В гражданский оборот ее введут через несколько недель. Дельта-штамм уже не различает взрослых и детей и в одинаковой степени поражает всех, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1». «Поэтому и врачи, и эпидемиологи научились этим штаммами довольно-таки хорошо противостоять. А начиная с мая появился так называемый дельта-штамм, который уже не различает, взрослый ты или малыш, и в одинаковой степени эффективно поражает всех», — отметил Гинцбург. По его словам, с появлением индийского штамма, как еще называют «дельту», дети стали чаще заражаться. «Они не просто инфицированы, а заболевают и требуют медицинского вмешательства, включая госпитализацию. И самое плохое: дети, к сожалению, умирают в результате инфицирования дельта-штаммом», — сказал глава Центра им. Гамалеи. «Если они [родители] любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда не разрешают прививаться]. Поэтому они еще раз должны задуматься о судьбе своей и своих детей, своих окружающих», — считает он.

РБК.

Александр Пожалов

Я уже не раз писал, что с весны 2022 года, по моим ощущениям, станет принудительной "добровольная" вакцинация подростков и потом детей. Недопуск к ЕГЭ и аттестационным работам без QR-кода по прививке и т.п.

А к осени 2022 года гинцбурги введут и статью о лишении родительских прав за непривитого подростка, а потом и ребёнка.

Но между этими событиями сперва освоят бюджет на пропаганде прививок среди подростков в Тиктоках.

Павел Пряников

Интересно, что похожая, как сейчас, кампания глубинного народа против прививок и вообще против медиков была в 1953 году, во время «дела врачей».

Антрополог Галина Зеленина из РГГУ пишет:

«На тот момент общеобязательная профилактическая вакцинация была относительно новым явлением и потому оказывалась темой публичного обсуждения и вызывала особые подозрения. Люди замечали случаи, когда прививки давали побочный эффект или даже приводили к заболеваниям, от которых призваны были защищать, и объясняли это происками врачей-вредителей. Бытовали представления о том, что прививки - способ умерщвления пациентов и что «привить» можно что угодно: врачи-евреи «могут привить какую-нибудь заразу или отправить на тот свет раньше времени». В разных регионах, от Москвы до Дагестана, отмечались массовые отказы от прививок: «Многие рабочие заявляют, что никаких прививок они себе делать не будут», потому что «врачи-евреи могут этими прививками нас уничтожить», и после реабилитации врачей медики вздохнули с облегчением: «Раньше прививки население не давало делать, а теперь нам, врачам, легче будет работать».

В откликах на «дело врачей» явственно вырисовывается противостояние двух групп: социальные и гендерные «низы» поднялись против социальных и гендерных «верхов». Простые, бедные, честные, русские люди (и примкнувшие к ним «честные евреи»), советские патриоты, руководствующиеся чувством (прежде всего — любви к родине), активной частью которых являются женщины, противостоят статусным, высокопоставленным, учёным, богатым, хорошо устроенным, продажным евреям, связанным с заграницей, руководствующимся разумом и расчётом, мужчинам».

Ещё одно наблюдение об антиврачебной кампании глубинного народа в 1953 году:

«Размышляя над архаичной природой этих народных страхов лютой зимы 1953 года, один из арестованных по делу «врачей-убийц» известный советский патологоанатом Яков Львович Раппопорт писал позднее:

«Дело врачей» - 1953-й - это «холерный бунт», перенесённый в 20-й век в условия сталинской империи. Разница заключалась лишь в том, что «холерные бунты» ХIХ века были стихийным выражением народной ярости. Советский же «холерный бунт» был организованным, а возникшая ярость советского народа была направленной и регулируемой. Как в ХIХ веке, в 1953-м году первыми и главными объектами народного гнева были врачи, которым приписывались чудовищные преступления. Как и в холерных бунтах ХIХ века, в 1953 году озлобление народа, оболваненного соответствующей пропагандой, было от врачей распространено на интеллигенцию вообще (вспомните высказывание моей лаборантки «Кувалдой их, интеллигентов, кувалдой!»), а открытые всеми государственными средствами пропаганды каналы антисемитизма были приняты с особым воодушевлением, подготовленные всей длинной предысторией.

Второй формой реакции на публикацию ТАСС был панический ужас перед медициной, охвативший широкую обывательскую массу. В каждом медике независимо от ранга видели вредителя, обращаться к которому было рискованно. Резко упало посещение поликлиник, аптеки пустовали в результате массы слухов о фактах резкого ухудшения болезни после приёма безобидных и банальных медикаментов, содержащих, однако, яд».

«Из секретной райкомовской информации (Харьков): «Среди жителей района появилось отрицательное отношение к врачам-евреям, высказывались мнения, чтобы всех евреев выслать в Биробиджан, не позволять врачам-евреям делать прививки детям в детских садах и школах, ведутся разговоры о том, что детей заражают туберкулёзом. Трудящиеся района выражают ненависть и презрение к врачам-убийцам и единодушно высказывают мнение, чтобы к ним была принята высшая мера наказания».

(Тут ещё замечу, что обе кампании идут на излёте 36-летних управленческих циклов – 1917-1953 и 1989-2025, на фоне быстрого дряхления власти)

Но есть и обнадеживающие новости.

Алексей Цветков

Некоторая серебряная каемочка на туче. Сегодня утром слушал по ВВС интервью с врачом из ЮАР. Она из числа тех, кто первыми обнаружили и изучают пресловутый омикрон. По ее словам, все отмеченные до сих пор случаи протекают с очень мягкой симптоматикой, обычно сильная утомляемость и раздражение в глотке. Госпитализаций не было. Она даже выразила удивление возникшей паникой. Но индекс инфицируемости выше, чем у дельты.

Продаю за что купил.

Дмитрий Прусс

Как понимать "6-кратный перевес" Омикрона и что могут реально означать сообщения о "легком протекании болезни" в ЮАР?

Да, Омикрон сейчас растет примерно во столько раз быстрее Дельты, но это в значительной мере связано с тем, что Дельта там давно уже не растет, а падает. Перед приходом нового штамма Re Дельты колебался около 0.8 (диаграмма 1). Это связано с тем, что огромные массы населения совсем недавно переболели Дельтой, и по крайней мере в первые два месяца после выздоровления, природный иммунитет практически блокирует Дельту. Скоро иммунитет ослабнет, и тогда теоретически будет возможна новая Дельта-волна, но сегодня способен распространятся только штамм, которого не в силах остановить природный иммунитет против Дельты (это Омикрон). Если Re Омикрона в этих не совсем обычных условиях действительно близок к R0, то R0 ~~ 4-5. Примерно как у Дельты в "тепличных условиях". Но, скорее всего, реально все-таки больше, потому что массовый иммунитет, который так сильно тормозит Дельту, скорее всего, немного замедляет и Омикрон.

Переходим к сообщениям о необычном / легком протекании болезни в ЮАР. Массовый иммунитет, который не в силах остановить рост инфекций, скорее всего может предотвратить опасное течение болезни у большинства переболевших. Это факт, хорошо известный нам по исследованиям эффективности как вакцин, так и природного иммунитета. Даже если львиная доля антител против Дельты не может нейтрализовать Омикрон, Т-клетки, выработанные в ходе инфекции Дельтой, окажутся практически так же эффективны против нового штамма, и помогут справиться с инфекцией Омикроном. Обратите внимание, что такие симптомы, как слабость, изнеможение и боль в теле, которые характерны для многих заболевших Омикроном - это может быть типичное проявление атаки иммунной системы на патогены, прячущиеся в клетках. Хотя свежий природный иммунитет в ЮАР распространен массово (по оценкам, основанным на смертности в прошлую волну - у большинства жителей), но защищены от осложнений далеко не все. За последние 2 недели наполняемость госпиталей в ЮАР почти удваивалась каждую неделю (спасибо Alexandr Dragan за ссылку, слайд 2), а ведь волна Омикрон едва началась...

Upd: добавил официальную диаграмму Re в Гаутенге по состоянию на 22 ноября. Видно, что госпитализации начали расти, а смертность (учитывая задержку такогo исхода) хотя не начала, но перестала падать.

Кстати, если от тяжелого течения Ковида с Омикроном нам помогают именно Т-клетки, то не исключено, что переболевшие будут лучше защищены, чем привитые (так как у них Т-клеточная реакция на все белки вируса, а не только на S), а привитые цельновирионными вакцинами (Ковивак, Синовак) или субъединичными вакцинами (Novavax) будут в самом худшем состоянии (так как у них Т-клетки почти не задействованы). Но, конечно, будут играть роль и другие факторы.

Артур Вельф

Про штамм «омикрон» пока предварительно(!!!) известно, что он вроде бы(!) вытесняет «дельту» и вроде бы(!) люди переносят его легче, чем «дельту» (пока все европейцы, заразившиеся «омикроном» болеют не тяжело, но их пока слишком мало, чтобы делать какие-то выводы). Если это подтвердится, то, по идее, следует не закрываться от «омикрона», а наоборот — активно его завозить, чтобы он побыстрее вытеснил «дельту», так ведь?

Хотя в хорошие новости уже почти никто не верит.

Анатолий Воробей

Тревожные настроения специалистов из-за [Омикрона] вполне оправданны, и закрытие границ с странами, где он распространяется, по крайней мере на краткий промежуток времени - пока не разберутся, что происходит [...] - кажутся логичными.

Вместе с тем мне лично нравится представлять себе оптимистичное развитие событий, при котором Омикрон супер быстро распространяется, но гораздо менее опасен, чем Дельта (подчеркну, что пока нет реальных оснований так считать).

То, что Омикрон почти вытеснил Дельту в провинции Гаутенг, намекает, что переболевшему Омикроном Дельта скорее всего не страшна. И тогда Омикрон может оказаться спасителем: супер быстро распространившись по планете, он убьет везде Дельту и не приведет к волнам смертей. Вирусологи говорили о том, что, возможно, коронавирус в конечном итоге мутирует в относительно безвредный штамм, подобный уже существующим "простудным" человеческим коронавирусам; что если Омикрон - это и есть оно?

(через месяц-два мы будем знать, так это или нет)

И тогда я себе представил другую возможность. Представьте себе, что вы стоите во главе здравоохранения/правительства какой-то страны, которая гигантскими усилиями, закрыв все границы и посадив всех подозреваемых в карантины, не пустила Омикрон на свою территорию. А Дельта у вас в стране никуда не делась, растет ожидаемая зимняя волна, тяжесть в основном падает на непривитых, но не только, ну как везде. И перед вами стоит вопрос: не стоит ли сознательно впустить в страну Омикрон, рассчитывая, что он убьет Дельту и покончит со всеми вашими проблемами с коронавирусом? Насколько мы можем вообще быть уверены в нашем знании о вирусе, чтобы сознательно открыть дверь для супер-заразного штамма? Есть ли вообще, интересно, прецеденты такого решения?

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