"Паспорт счастья". Рунет о возможном "переименовании" QR-кодов

Курьёзная новость начала недели: якобы в администрации президента и правительстве хотят заменить термин "QR-код" на что-то, менее пугающее и раздражающее россиян.

Максим Шмырев:

Какое-то совсем дурацкое лицемерие... Почему бы сразу не назвать данное творение "Паспортом доброты, любви и счастья", например))

Антон Орехъ:

Ага. И после переименования все помчатся получать зелёный ковипасс

Алхас Абгаджава:

Предлагаю заодно, ковид переименовать в "хворь жуткую", врачей в лекарей, а противников вакцинации в бунтарей и еретиков.

И будет всем счастье!

Станислав Белковский:

Всё же оптимальным представляется название документа "ксива-вездеход". В крайнем случае, просто "вездеход". Все уже сделали себе вездеходы? - согласитесь, звучит даже как-то нежно.

Дмитрий Белявский:

Я полностью одобряю этот подход и предлагаю наименование «жёлтый билет».

Каждый ребёнок знает, что такое билет.

Введением жёлтых билетов мы поддержим исторические традиции — этот документ выдавался на короткий срок, подтверждал здоровье обладательницы и предоставлял ей некоторые дополнительные привилегии вроде проживания в столице.

Ну и, наконец, этот документ неоднократно упоминается в русской классической литературе, в частности у Фёдора Михайловича Достоевского, двухсотлетний юбилей которого мы отмечали в этом году. Введение этого документа будет достойным увековечением памяти классика.

Александр Кириллов:

- Чиновник: «не пишите слово «реновация!» пишите «комплексное развитие территории.

- СМИ: «никто не прочитает этого вот «комплексное развитие территории», язык сломаешь. А реновация красиво, коротко, емко. И все равно одно и то же».

- Чиновник: «это совсем не одно и то же! Реновация – это Собянин там нагородил, а у нас – КРТ».

- СМИ: «давайте тогда в заголовке пишем «КРТ», а в тексте везде «реновация», «реновация», «реновация». И вообще, пока мы тут препирались все уже написали «реновация».

- Чиновник: «хорошо, пусть сегодня будет реновация. Но завтра КРТ!»

Фёдор Крашенинников:

У меня есть гениальная идея для Кремля: QR-коды надо просто официально назвать "Не QR-код!" - и смело вводить. Все противники QR-кодов увидят, что это не QR-код и сразу успокоятся, круто же!

Леонид Волков:

Других проблем в стране нет, главный инструмент для победы над эпидемией — это, конечно, правильный брендинг для QR-кода. Вот придумают в Кремле, как "нестрашно" QR-коды назвать, так сразу и отступит болезнь!

Это при полностью проваленной вакцинации и загибающейся медицине, при недопуске иностранных вакцин, при абсолютно лживой официальной статистике, при напрочь отсутствующем доверии между властью и обществом. Можно ли придумать более точную иллюстрацию к анекдоту про перестановку кроватей в публичном доме?

Нетрудно предсказать, чем все закончится: они придумают какое-то "красивое" название, а в остальном так и продолжат врать и ничего не делать. Конспирологи быстро сообразят, что новое название — это все про те же самые QR-коды, и их конспирология будет этим еще сильнее подпитана. И люди продолжат умирать многими тысячами ежедневно.

... А вот я буквально пару недель назад писал: после выборов у власти огромный кризис легитимности, она связана теперь по рукам и ногам; цена любого непопулярного решения стала для Путина неприемлемой. Ну вот и иллюстрация подоспела, даже слишком быстро.

Константин Калачёв:

В общем, все дело в том, что гражданам просто не нравится пугающее название. А по-моему, людям не нравится, когда их за дураков держат.

Официально пока власти предпочли от этой новости дистанцироваться. "Я не готов в такие дискуссии вступать, я даже не знаю, что сказать, нет такой дискуссии, суть не поменяется, можно как угодно называть, но суть не меняется — это технология, которая связана с мерами которые применяются в условиях пандемии", заявил Песков.

Анна Шафран:

Как невозможно пиар-технологиями припудрить уродливость, скажем, бездействия того или иного чиновника, так невозможно переименованием явления изменить его суть, а значит, и отношение к нему. Думать иначе - значит не уважать аудиторию, к которой обращаешься, принимать её за недалёкую, не способную мыслить массу.

Екатерина Шульман:

Нейминг и ребрендинг не всесильны - это даже пресс-секретарь президента сегодня успел признать.